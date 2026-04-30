Gürtelrose – Jede:r Dritte erkrankt

Oft unterschätzt und weit verbreitet: Jede:r Dritte erkrankt im Laufe des Lebens an Gürtelrose, einer oft sehr schmerzhaften Nervenentzündung. Erwachsene ab 50 oder Personen mit bestimmten Grunderkrankungen haben ein erhöhtes Risiko für einen Gürtelrose-Ausbruch.

Gürtelrose wird vom Varizella Zoster Virus verursacht – jenem Erreger, der bei der Erstinfektion Windpocken hervorruft (auch bekannt als Varizellen, Feuchtblattern oder Schafblattern). Nach dem Abklingen der Varizellen zieht sich das Virus in die Nervenwurzeln des Rückenmarks sowie der Gehirnnerven zurück und verbleibt dort ein Leben lang. Das heißt: Wer schon einmal Windpocken hatte – das betrifft mehr als 99 Prozent der über 50-Jährigen – kann an Gürtelrose erkranken.

Ab 50 steigt das Risiko

Gürtelrose kann in allen Altersgruppen auftreten. Ab 50 Jahren kommt es allerdings häufiger zu einer Virus-Reaktivierung, da die Leistungsfähigkeit des Immunsystems mit fortschreitendem Alter abnimmt. Ein Gürtelrose-Ausbruch beginnt oftmals mit unspezifischen Krankheitszeichen wie Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, allgemeinem Unwohlsein und manchmal leichtem Fieber. Nach zwei bis drei Tagen treten meist jene Symptome auf, die Gürtelrose diagnostizierbar machen: allen voran der typisch einseitige Bläschenausschlag, oft begleitet von Juckreiz oder Kribbeln, sowie brennenden oder stechenden Schmerzen. Eine frühe Diagnose ist entscheidend, da eine antivirale Therapie nur bei rechtzeitigem Beginn wirksam ist.