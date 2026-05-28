Gold-Investment: Strategie statt Timing

Gold zählt zu den großen Gewinnern der vergangenen Jahre. Während Aktienmärkte schwankten und Inflation Anleger verunsicherte, erreichte das Edelmetall neue Höchststände. Allein 2025 stieg der Goldpreis in Euro um rund 47 Prozent, über fünf Jahre liegt das Plus bei mehr als 155 Prozent. Anfang Mai 2026 kostete eine Unze rund 3.900 Euro. Viele Marktbeobachter sehen darin mehr als eine Rally. Gold wird wieder als strategischer Vermögenswert betrachtet: nicht als Ersatz für Aktien oder Anleihen, sondern als Beimischung.

Dahinter stehen handfeste Gründe. Hohe Staatsverschuldung, geopolitische Risiken und die Suche nach Alternativen zu großen Leitwährungen haben die Nachfrage deutlich erhöht. Zentralbanken stocken ihre Reserven seit Jahren auf. 2024 lagen ihre Nettokäufe bereits zum dritten Mal in Folge über 1.000 Tonnen. Gleichzeitig stagnieren die weltweiten Fördermengen trotz Rekordpreisen. Die bekannten Goldreserven reichen laut der US-Rohstoffbehörde USGS bei heutiger Förderrate nur noch rund zwei Jahrzehnte.

„Gold war nie ein kurzfristiges Trendinvestment. Viele Menschen sehen darin einen langfristigen Vermögensbaustein, der Stabilität ins Portfolio bringen kann“, sagt Gerhard Starsich, Generaldirektor der Münze Österreich. Entscheidend sei dabei oft nicht der große Einmalkauf, sondern der schrittweise Aufbau.