Getränke-Catering aus der Region: Kräutertraum bringt Genuss auf Feiern

Regionales Getränke-Catering: Zutaten aus der Natur der Steiermark

Das Herzstück des Konzepts von Kräutertraums Catering ist die konsequente Verwendung regionaler und saisonaler Rohstoffe. Kräuter, Beeren und Früchte werden nach ihrer natürlichen Reifezeit geerntet und sorgfältig verarbeitet. Diese Philosophie macht das Getränke-Catering aus der Region besonders lebendig: Das Angebot verändert sich mit den Jahreszeiten. Im Frühling dominieren etwa frische Kräuter, im Sommer aromatische Beeren, während im Herbst würzige Kräuter und Früchte neue Kombinationen ermöglichen. So entstehen Getränke wie:

Kräuterlimonaden mit Minze, Zitronenmelisse oder Waldkräutern

Spritzer mit hausgemachtem Beerensirup

saisonale Cocktails mit regionalen Kräuteressenzen

Likörstamperl aus handverlesenen Früchten

Gerade diese Verbindung aus Natur und Handwerk macht das regionale Catering für Hochzeiten und Events zu einem besonderen Erlebnis.