Getränke-Catering aus der Region: Kräutertraum bringt Genuss auf Feiern
Kräutertraum mit Leib & Seel hat sich in der Steiermark als Adresse für originelles Getränke-Catering etabliert. Mit einer Mischung aus regionalen Rohstoffen und handwerklicher Verarbeitung zeigt das Unternehmen, wie individuell und nachhaltig Genuss auf Hochzeiten, Firmenfeiern und privaten Festen umgesetzt werden kann. Der Fokus auf saisonale Zutaten und die Verbindung von Qualität, Handarbeit und Regionalität sorgen dafür, dass jede Veranstaltung einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Regionales Getränke-Catering: Zutaten aus der Natur der Steiermark
Das Herzstück des Konzepts von Kräutertraums Catering ist die konsequente Verwendung regionaler und saisonaler Rohstoffe. Kräuter, Beeren und Früchte werden nach ihrer natürlichen Reifezeit geerntet und sorgfältig verarbeitet. Diese Philosophie macht das Getränke-Catering aus der Region besonders lebendig: Das Angebot verändert sich mit den Jahreszeiten. Im Frühling dominieren etwa frische Kräuter, im Sommer aromatische Beeren, während im Herbst würzige Kräuter und Früchte neue Kombinationen ermöglichen. So entstehen Getränke wie:
- Kräuterlimonaden mit Minze, Zitronenmelisse oder Waldkräutern
- Spritzer mit hausgemachtem Beerensirup
- saisonale Cocktails mit regionalen Kräuteressenzen
- Likörstamperl aus handverlesenen Früchten
Gerade diese Verbindung aus Natur und Handwerk macht das regionale Catering für Hochzeiten und Events zu einem besonderen Erlebnis.
Kreative Getränkekonzepte für Firmenfeiern und Events
Für Kräutertraums Catering sind Getränke keine Standarddienstleistung, sondern ein Teil der Atmosphäre eines Festes. Für viele Veranstalter entsteht der besondere Reiz gerade durch individuell entwickelte Getränkekarten, die zum Anlass und zur Jahreszeit passen. Ein Beispiel? Bei Sommerfesten sorgen leichte, erfrischende Kreationen wie Holunder-Minz-Spritzer, Beeren-Kräutercocktails oder alkoholfreie Kräuterlimonaden für Abkühlung. Die Getränke setzen auf frische Kräuter, Blüten und Beeren, die gerade Saison haben. Im Herbst verändert sich das Aromenspiel deutlich: Dann entstehen würzigere Kombinationen mit reifen Früchten, Beeren oder Kräutern wie Thymian, Rosmarin oder Waldkräutern. So passt sich das Getränke-Catering für Firmenfeiern, Hochzeiten und Events automatisch an die jeweilige Jahreszeit an und bleibt für Gäste immer wieder neu und überraschend. Es wird dadurch zu einem kleinen Erlebnisbereich: Gäste können neue Geschmäcker entdecken, über Zutaten ins Gespräch kommen und bei Interesse sogar die verwendeten Sirupkreationen als Fläschchen mitnehmen.
Nachhaltiges Catering ohne künstliche Zusatzstoffe von Kräutertraum
Der Gedanke der Nachhaltigkeit zieht sich durch das gesamte Konzept von Gründerin Magdalena Temmel. Getränke-Catering aus der Region bedeutet bei Kräutertraum nicht nur kurze Transportwege, sondern auch eine transparente Herkunft der Zutaten. Die Verarbeitung erfolgt bewusst ohne künstliche Zusatzstoffe, stattdessen stehen natürliche Aromen und traditionelle Herstellungsmethoden im Mittelpunkt. Dadurch entsteht ein Catering-Angebot, das sich deutlich von vielen industriellen Lösungen unterscheidet. Gleichzeitig ermöglicht die saisonale Ausrichtung eine besondere Flexibilität: Die Getränkekreationen werden stets an die aktuelle Ernte angepasst. Dadurch bleibt jedes Event ein Stück weit einzigartig.
Ein Trend in der Eventbranche: Genuss mit Herkunft
Das Konzept von Kräutertraums Catering greift einen Trend auf, der in der Eventbranche immer stärker wird. Gastgeber und Eventplaner suchen zunehmend nach Angeboten, die Regionalität, Nachhaltigkeit und handwerkliche Qualität verbinden. Getränke-Catering für Firmenfeiern und Events bietet genau diese Kombination. Gäste erleben nicht nur neue Geschmacksrichtungen, sondern lernen auch die Geschichten hinter den Zutaten kennen. So entsteht ein Erlebnis, das weit über die reine Getränkeversorgung hinausgeht: Es bringt Natur, Handwerk und Kreativität zusammen und macht jedes Fest ein Stück persönlicher.
Mehr Infos zu regionalem Getränke-Catering und aktuellen Saisonangeboten unter www.kraeutertraum.at.
Kräutertraum mit Leib & Seel
Magdalena Temmel
Johann-Königshofer-Gasse 4
8793 Trofaiach
0650 36 10 772
kraeutertraum@gmail.com
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