Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Asiatischer Gurkensalat mit Reisnudeln

Fast 60 Prozent der heimischen Gurken kommen aus Wien-Simmering. Zahlreiche der dort ansässigen Familienbetriebe sind seit mehreren Generationen auf das knackige Gemüse spezialisiert – wie jener, den Monika Ableidinger zusammen mit ihrem Mann Andreas betreibt. Die Leidenschaft für den Anbau von Gemüse wurde ihr bereits in die Wiege gelegt. „Ich wurde sozusagen in der Gärtnerei geboren“, scherzt sie. Daher verwundert es nicht, dass sie mit 15 Jahren eine Lehre im Betrieb ihrer Eltern begann, diesen später übernahm und sich ganz der Kultivierung des knackigen Gemüses verschrieb. Eine Besonderheit der LGV Gärtnergemüse-Familienbetriebe ist ihre Nähe zur Zentrale. Monika Ableidingers Gurkengärtnerei liegt nur einen Kilometer davon entfernt. Vormittags wird geerntet und an die Zentrale geliefert, bereits am nächsten Tag hat der Konsument das Gemüse erntefrisch auf seinem Teller. Nachmittags steht die Pflege der Pflanzen an, das benötigt viel Wissen und Erfahrung.