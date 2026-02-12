From Vienna, with Love: Nespresso zelebriert Kaffeehauskultur

Es sind besondere Momente, die die Wiener Kaffeehauskultur ausmachen: Ein ruhiger Kaffeemoment am Morgen mit Blick in die Zeitung, umgeben von Gesellschaft, oder ein Treffen mit Freund:innen bei einer Melange, während der Duft von Kaffee in die Nase steigt. Für viele ist Kaffee nicht nur ein Getränk, sondern ein gemeinsames Erlebnis, das Menschen verbindet. Diese Leidenschaft für gemeinsame Kaffeemomente ist der Kern der aktuellen Kampagne von Nespresso, die unter dem Motto „From Vienna, with Love“ steht – eine Hommage an Wien, seine Kaffeehauskultur und die besonderen Momente, die Menschen verbinden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Nespresso World Explorations Vienna Lungo: Der ikonische Kaffee für Wien.

Kaffeekulturen der ganzen Welt gelten für Nespresso als Inspiration und bewährte Traditionen werden in zeitgemäße Kreationen und Rezepte übersetzt. Mit dem World Explorations Vienna Lungo entsteht genau diese Brücke zwischen Handwerkskunst und Innovation. Inspiriert von der Wiener Kaffeehauskultur überzeugt dieser Kaffee mit seinem eleganten sowie ausgewogenen Geschmack und einem malzigen Aroma. Wiener Traditionsrezepte von der Melange über den Einspänner bis zum Verlängerten können mit dem ikonischen World Explorations Vienna Lungo ideal zuhause zubereitet und die Kaffeehauskultur im Alltag genossen werden.

Rezepte zum Nachmachen

Vienna Lungo Tram – The Nespresso Experience Als Hommage an die Wiener Kaffeehauskultur verwandelt Nespresso ab 12. Februar für vier Tage eine Straßenbahn in ein mobiles Kaffeehaus auf der Wiener Ringstraße. Auf der wohl ikonischsten Straße und Geburtsstätte von Kultur, Eleganz und einigen der renommiertesten Kaffeehäusern Wiens, lädt Nespresso dazu ein, den Morgen mit dem Genuss zu starten. Um eine Ringrunde mit der Vienna Lungo Tram von Nespresso zu drehen, ist vorab eine Anmeldung über die Website von Nespresso erforderlich. Die Plätze sind begrenzt, aber mit etwas Glück können Sie auch noch spontan vor Ort einsteigen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FRBMedia Moritz Scheibenreif Ab 12. Februar verwandelt Nespresso für vier Tage eine Straßenbahn in ein mobiles Kaffeehaus auf der Wiener Ringstraße... Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FRBMedia Moritz Scheibenreif ... und lädt zu einem besonderen Kaffee-Erlebnis ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FRBMedia Moritz Scheibenreif Kaffeehauskultur neu interpretiert: Nespresso führt Wiener Tradition mit mobilen Genussmomenten zusammen.