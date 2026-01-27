Winterwandern in Tirol: Erholungstipps der Karwendel-Bergbahn

Urlaubsplanung und Hoteltipp: Entspannung im Das Pfandler

Für mehrtägige Aufenthalte bietet sich das familiengeführte Hotel Das Pfandler an, das nur wenige Gehminuten von der Talstation entfernt liegt. Mit eigenem Spa-Bereich und regionaler Küche ergänzt es das Naturerlebnis am Berg optimal und spricht sowohl Familien als auch Paare an, die während der Festtage Erholung suchen. Wer entspannt Winterwandern möchte, findet so eine ideale Kombination aus Unterkunft und Freizeitangebot. Das Winterwandern rund um die Karwendel-Bergbahn bereichert die Feiertage um eine naturnahe, sichere und familienfreundliche Alternative.

Wer Inspiration für den nächsten Ausflug sucht, findet weitere Informationen jederzeit aktualisiert auf www.karwendel-bergbahn.at.