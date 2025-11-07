Dein gut platzierter Spiegelschrank kann das Badezimmer in vielerlei Hinsicht bereichern. Mit intelligentem Stauraum bieten Spiegelschränke eine clevere Lösung, das Bad aufgeräumt und organisiert zu halten. Gleichzeitig sind sie ein dekoratives Element, das den Raum heller und größer wirken lässt.

Mit ihrem schlanken Design machen die Spiegelschränke der Serie FRAME 25 in jedem Badezimmer eine gute Figur. Erhältlich in verschiedenen Maßen, lassen sie sich perfekt auf die unterschiedlichen LAUFEN Keramiken abstimmen. Die Türen sind doppelseitig verspiegelt und schließen sanft und leise. Energiesparende LED-Lichtleisten , die mit einem Sensor gesteuert werden können, befinden sich links und rechts der Türen und sorgen für eine optimale Ausleuchtung in naturnaher Tageslichtqualität. Zwei spritzwassergeschützte Steckdosen sowie drei höhenverstellbare Glasablagen im Inneren des Schranks machen den FRAME 25 Spiegelschrank zum Universaltalent.

LANI: Viel Stauraum für jedes Badezimmer

Spiegelschränke aus der Serie LANI überzeugen mit elegantem Design, viel Stauraum und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem horizontal am Spiegel angebrachten LED-Lichtelement, zwei verstellbaren Glasböden und einer integrierten, spritzwassergeschützten Steckdose sind die LANI Spiegelschränke wahre Alleskönner. Ob großes oder kleines Bad, mit vier verschiedenen Größen findet sich die optimale Lösung für jedes Badezimmer. Der eingebaute Soft-Close Mechanismus sorgt für ein geräuschloses Schließen der Türen, die sowohl außen als auch innen verspiegelt sind.

Verschiedene Spiegel-Kollektionen können im neu gestalteten LAUFEN space Wien besichtigt werden. Die erfahrenen Berater:innen unterstützen Sie gerne auf dem Weg zu Ihrem Traumbad.