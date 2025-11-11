Badezimmer-Trend 2025: Runde Formen mit ILBAGNOALESSI von LAUFEN

Badezimmer-Trends 2025 setzen auf natürliche Eleganz und fließende Formen. Mit der Kollektion ILBAGNOALESSI von LAUFEN zieht ein zeitloses Design ins Bad ein, das Wohlgefühl und Stil vereint. Die preisgekrönte Bad-Serie des italienischen Designers Stefano Giovannoni verbindet verspielte Formen mit höchster Funktionalität – und begeistert mit neuen Farben, Materialien und Möbeln.

Organische Formen für mehr Wohlgefühl im Bad Die neu interpretierte Kollektion ILBAGNOALESSI steht für weiche Rundungen, harmonische Linien und eine fließende Formensprache. Durch den Einsatz innovativer Saphirkeramik präsentiert LAUFEN Waschtische, WCs, Bidets und Badewannen, die besonders fein und filigran wirken. Diese organischen Formen schaffen eine Atmosphäre von Ruhe und Geborgenheit: perfekt für ein modernes Wellness-Badezimmer. Ergänzt wird das Ensemble durch neues Badmobiliar, das handwerkliche Präzision mit modernen Materialien kombiniert. So entstehen harmonische Badlandschaften, die Design und Komfort verbinden.

Elegante Badmöbel mit Naturtönen und Metallic-Oberflächen setzen stilvolle Akzente. ©LAUFEN

Neue Oberflächen und Farben: Café matt als Statement Neben klassischem Weiß glänzend und Weiß matt bietet LAUFEN seine Kollektion nun auch in Schwarz matt und der trendigen neuen Oberfläche Café matt an. Diese warme Farbnuance bringt Behaglichkeit und Eleganz in den Raum und unterstreicht den aktuellen Badezimmer-Trend zu natürlichen Farbtönen.

Neue Möbel für das Bad: Innovativ, funktional und edel Der Relaunch von ILBAGNOALESSI umfasst auch eine Serie von Badmöbeln, die mit ihrer Farbvielfalt und Materialqualität überzeugen. Holzvarianten in Terracotta, Perlbeige, Dunkelbraun oder Echtholzoberflächen lassen sich ideal mit Steinplatten-Tops kombinieren. Insgesamt stehen 30 Farbtöne und zusätzlich exklusive Metallic-Varianten in Kupfer, Titan und Gold zur Auswahl. Diese Vielfalt ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: von modern-minimalistisch bis luxuriös und wohnlich.

Modernes Designbad: Runde Formen mit ILBAGNOALESSI von LAUFEN ©LAUFEN

Neue Badewannen: Design trifft auf Entspannung Ein Highlight der neuen Kollektion ist die freistehende Badewanne aus dem Mineralwerkstoff Sentec. Ihre samtige, hautfreundliche Oberfläche umschmeichelt den Körper und sorgt für ein außergewöhnlich sinnliches Badeerlebnis. Neben klassischem Weiß und Schwarz ist sie ebenfalls in der neuen Trendfarbe Café matt erhältlich – ein echtes Statement-Piece im modernen Designbad.