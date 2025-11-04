Echtschmuck oder Modeschmuck? Das sind die Unterschiede und Vor- und Nachteile

Echtschmuck – was zählt eigentlich dazu?

Was hinter dem Begriff Echtschmuck steckt, verrät bereits sein Name: Alle Schmuckarten, die aus Edelmetallen wie Gold, Silber oder Platin gefertigt wurden bezeichnet man als Echtschmuck. Sie tragen häufig einen Feingehaltsstempel mit Zahlen, wie 333, 555 oder 999. Aber was bedeutet das? Trägt beispielsweise eine Silberkette die Zahl 970, handelt es sich um Emaille-Silber mit einem Silbergehalt von 97 Prozent.

Echtschmuck gilt nicht als reines Accessoire, das einfach nur gut aussieht. Für viele ist es auch eine wahre Geldanlage, oder ein Familienschmuckstück, das von Generation zu Generation weitergereicht wird. Neben dem Material glänzt Edelschmuck auch mit einer hochwertigen Verarbeitung. Steine sind gefasst, nicht geklebt. Verschlüsse halten. Oberflächen behalten ihren Glanz – auch nach Jahren.

Bei ihnen gilt ganz klar das Motto: Qualität hat ihren Preis. Das heißt jedoch nicht, dass Echtschmuck unbezahlbar ist. Ein gutes Beispiel dafür sind die Echtschmuck-Kollektionen von CHRIST Juweliere und Uhrmacher, die nicht nur mit Stil, sondern auch mit überraschend fairen Preisen punkten. Qualität muss eben nicht unerschwinglich sein.

Vor- und Nachteile von Echtschmuck

Echtschmuck – die Vorteile auf einen Blick

Langlebig : Einmal gekauft, begleitet er dich oft ein Leben lang

: Einmal gekauft, begleitet er dich oft ein Leben lang Wertstabil : Edelmetalle behalten ihren Wert – teils steigt er sogar

: Edelmetalle behalten ihren Wert – teils steigt er sogar Stilvoll : Zeitlose Eleganz statt kurzlebiger Trends

: Zeitlose Eleganz statt kurzlebiger Trends Hautfreundlich : Kaum Risiko für Allergien

: Kaum Risiko für Allergien Preis-Leistung: Besonders bei CHRIST bekommst du Top-Qualität zu fairen Preisen

Und die Nachteile?

Höherer Anschaffungspreis – aber dafür langfristiger Nutzen

– aber dafür langfristiger Nutzen Weniger Wandelbarkeit – nicht jeder Stil lässt sich spontan abbilden

– nicht jeder Stil lässt sich spontan abbilden Pflege nötig – Gold & Co. wollen gut behandelt werden

Und was ist dann Modeschmuck?

Im Vergleich zu Echtschmuck ist Modeschmuck der Chamäleon-Typ. Er passt sich an, wechselt Farben, Formen und Styles – oft im Wochentakt. Hergestellt aus günstigen Materialien wie Messing, Bronze, Aluminium oder Kupfer, ist er leicht, bunt und vor allem bezahlbar.

Klingt erst einmal verlockend? Die Kehrseite der Medaille klingt alles andere als schön, wie Schmuck ja eigentlich sein sollte. Denn er nutzt sich schneller ab, Beschichtungen lösen sich, Steine flösen sich, der Glanz vergeht schon nach wenigen Tragen. Auch Allergien können ein Thema sein – vor allem bei Nickel- oder bleihaltigen Legierungen. Tatsächlich weisen 10 bis 12 Prozent der Bevölkerung eine Nickelallergie auf! Es ist also nicht ausgeschlossen, dass du nach dem Auftragen von Modeschmuck schon demnächst auf dem Behandlungsstuhl eines Hautarztes sitzt.

Trotzdem: Modeschmuck hat seine Daseinsberechtigung. Wenn du gerne experimentierst, neue Looks ausprobierst und Trends lebst, bist du hier gold- beziehungsweise messingrichtig.

Vor- und Nachteile von Modeschmuck

Modeschmuck – flexibel, auffällig, günstig

Trendbewusst : Perfekt für Modefans und kreative Looks

: Perfekt für Modefans und kreative Looks Preisgünstig : Ideal für kleine Budgets

: Ideal für kleine Budgets Vielfältig : Farben, Formen, Größen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

: Farben, Formen, Größen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt Pflegeleicht: Ein feuchtes Tuch reicht oft

Aber es gibt Schattenseiten