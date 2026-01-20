Bornholm erleben: Entdecken Sie 5 Orte, an denen die Natur den Takt vorgibt

Die dänische Insel Bornholm gilt als wahres Paradies für Naturliebhaber. Auf kurzer Distanz treffen feine Sandstrände, raue Felsküsten, stille Wälder und offene Landschaften aufeinander. Wer im Urlaub entspannen und die Natur direkt vor der Haustür erleben möchte, findet in einem Ferienhaus auf Bornholm von Landfolk den idealen Ausgangspunkt. Die ruhig gelegenen und naturnahen Unterkünfte bieten viel Raum zum Durchatmen. In diesem Ratgeber verraten Ihnen die Landfolk-Experten, welche Regionen sich besonders für einen naturverbundenen Aufenthalt eignen.

Snogebæk und Dueodde: Weite Strände und sanfte Dünenlandschaften

Im Süden Bornholms liegt der idyllische Fischerort Snogebæk. Er ist bekannt für seinen kleinen Hafen, die entspannten Cafés und die ruhige maritime Atmosphäre. In der Nähe befindet sich mit Dueodde eines der bekanntesten Naturgebiete der Insel. Hier führen wunderschöne Wege durch feine Sanddünen und entlang des Strandes – ideale Bedingungen für entspannte Spaziergänge, bei denen das Meer den Rhythmus vorgibt.

Svaneke: Farbenfrohe Küste und offene Wege am Meer

Svaneke gilt als einer der schönsten Orte Bornholms und verbindet farbenfrohe Häuser mit einer lebendigen, zugleich entspannten Atmosphäre am Meer. Die Ostküste zeigt sich rund um den Ort besonders abwechslungsreich. Ein Highlight ist der rund 16,5 Kilometer lange Küstenwanderweg von Gudhjem nach Svaneke. Hier wechseln sich Klippenpfade, kleine Wälder und offene Küstenabschnitte mit stetigem Meerblick ab.

Gudhjem: Dramatische Granitklippen und einzigartige Küstenblicke

Gudhjem schmiegt sich mit seinen terrassenförmig angeordneten Häusern an die felsige Ostküste und ist für seine besondere Lage über dem Meer bekannt. In der Nähe des Ortes ragen die Helligdomsklipperne steil aus der Ostsee. Schmale Wege führen entlang der Granitklippen und vorbei an Aussichtspunkten sowie kleinen Buchten. Das Zusammenspiel aus Fels, Meer und Licht macht diese Region so reizvoll.

Allinge-Sandvig: Raue Felsen und wilde Natur im Norden

Eingebettet zwischen Meer und Fels verbindet Allinge-Sandvig kleine Orte mit einer offenen, nordischen Atmosphäre. Im Norden der Insel zeigt sich die Küstenlandschaft besonders dramatisch. Der Rundweg um den Hammerknuden führt über schmale Pfade, felsige Abschnitte und offene Höhenzüge hoch über der Ostsee. Die etwa sieben Kilometer lange Strecke belohnt mit ständig wechselnden Ausblicken und ursprünglicher Natur.

Almindingen: Stille Wälder im Inselinneren

Almindingen liegt im Zentrum Bornholms und bildet mit seinen ausgedehnten Wäldern das grüne Herz der Insel. Gut markierte Wege führen durch Buchen- und Nadelwälder, vorbei an Seen, Mooren und dem Ekkodalen. Die Atmosphäre ist ruhig und abgeschieden – ideal, um fernab der Küste Stille und Weite zu genießen.

