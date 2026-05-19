Finanzielle Resilienz & Einkommen durch Aufklärung mit Pfeiler Konzepte

Bestehende Verträge analysieren und Einsparpotenziale erkennen

Im ersten Schritt werden gemeinsam bestehende Fixkosten, laufende Verträge und finanzielle Verpflichtungen analysiert. Ziel ist nicht ein schneller Abschluss, sondern ein strukturierter Überblick über mögliche Optimierungspotenziale. Dabei geht es unter anderem um:

Stromanbieter und Energiekosten

Versicherungsverträge

ältere Bausparverträge

bestehende Lebensversicherungen

laufende Fixkosten im Haushalt

Ein typisches Praxisbeispiel aus dem Alltag: Familien stellen oft erst nach einer Analyse fest, dass alte Strom- oder Versicherungsverträge seit Jahren unverändert laufen, obwohl günstigere oder passendere Lösungen längst verfügbar wären. Auch bei älteren Vorsorgeprodukten zeigt sich laut Christian Pfeiler regelmäßig, dass bestehende Verträge nicht mehr zur aktuellen Lebenssituation passen.