„Zinswende kann eine Trendwende in der Altersvorsorge bringen“

In welchen Bereichen sorgen die Österreicher derzeit besonders vor?

Wie schon vorher erwähnt, ist die Nachfrage nach privater Gesundheitsvorsorge sehr hoch. Die Menschen wollen für sich und ihre Liebsten die optimale Absicherung für den Fall, dass sie einmal krank werden. Das reicht von Präventionsmaßnahmen über Versicherungslösungen bis hin zu digitalen Tools, wie digitale Zweitmeinung, Symptomchecker etc. Dieses Ökosystem hat den großen Vorteil, dass die Kundinnen und Kunden das alles aus einer Hand bekommen können. Im Bereich Altersvorsorge sind wir mitten in einer Zinswende, das heißt, die klassische Lebensversicherung steht vor einem Comeback, allerdings sind derzeit nach wie vor Fondspolizzen – insbesondere mit nachhaltiger Veranlagung – am beliebtesten.

Warum sind gerade im Gesundheitsbereich die Wachstumsraten so hoch, obwohl das heimische Gesundheitssystem zu den besten der Welt zählt?

Es ist richtig, wir haben das große Privileg, in Österreich ein sehr gutes öffentliches Gesundheitssystem zu haben. Dennoch wissen wir – aufgrund unserer jährlichen Gesundheitsumfrage –, dass sich die Bedürfnisse der Österreicherinnen und Österreicher über die Jahre verändert haben, vor allem auch in der Corona-Pandemie. Viele wünschen sich mehr als die gesetzliche Krankenversicherung bieten kann, wollen mehr Mitspracherecht – etwa die Möglichkeit, sich den Arzt des Vertrauens, das Spital und den Termin selbst aussuchen zu können. Laut den Umfrageergebnissen sind die fünf meistgenannten Gründe für den Abschluss einer privaten Gesundheitsvorsorge: die langen Wartezeiten auf Termine bei Kassenärzten, die wenige Zeit, die Kassenärztinnen und -ärzte für Patientinnen und Patienten zur Verfügung haben, die steigenden Selbstbehalte für Leistungen, Leistungseinschränkungen und die teilweise schwierigen Bewilligungsmodalitäten für Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Schwierig ist es, derzeit eine Lösung für die Altersvorsorge zu finden. Niedrige Zinsen und wankelmütige Börsen – nehmen diese den Österreichern nicht jede Perspektive bei der Vorsorge?

Altersvorsorge ist sicherlich kein Sprint, sondern ein Marathon. Für das Ansparen kleinerer Beiträge, für ein zusätzliches Polster im Alter, ist das Timing gar nicht so entscheidend, vielmehr die Bereitschaft, damit zu beginnen. Denn über einen langen Zeitraum – viele Verträge unserer Kundinnen und Kunden laufen 20, 30 Jahre oder länger – glättet sich durch die monatlichen Einzahlungen so manches Börsentief in der fondsgebundenen Lebensversicherung. Wer es stabiler möchte, kann auf die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge zurückgreifen, die als Basisprodukt mit steuerlichen Vorteilen, wie etwa der staatlichen Förderung und KESt-Befreiung, punktet.