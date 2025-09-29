Die Inflation lag im August 2025 bei 4,1 Prozent und frisst damit kontinuierlich am Ersparten. Das traditionelle Sparbuch schafft hier keine Abhilfe, denn dieses bringt kaum mehr als zwei Prozent. Viele fragen sich daher, wohin mit dem Geld. Ein direkter Einstieg an die Börse lockt mit Chancen, birgt aber auch starke Schwankungen. Wer dieses Risiko scheut, wählt oft einen Mittelweg: Zertifikate. Sie verbinden Renditechancen mit kalkulierbarem Risiko und eröffnen Strategien auch jenseits klarer Hausse- oder Baissephasen.

1. Für welche Anlegergruppen sind diese Produkte interessant?

Vom Einsteiger bis zum Profi: Für jede Zielgruppe gibt es passende Typen. Kapitalschutz- und Teilschutz-Zertifikate richten sich an sicherheitsorientierte Anleger, während Bonus- oder Express-Zertifikate erfahrenere Investoren ansprechen. Heike Arbter, Leiterin Raiffeisen Zertifikate bei der Raiffeisen Bank International: „Unsere Kundinnen und Kunden möchten an den Chancen der Aktienmärkte teilhaben und dabei bis zu einem gewissen Umfang vor Kursrückschlägen geschützt sein.“ David Hartmann, Produktmanager bei der Bank Vontobel Europe AG ergänzt: „Zertifikate bieten durch ihre vielfältigen Produktstrukturen deutlich mehr Flexibilität als ETFs. Anleger können damit in unterschiedlichen Marktlagen Renditen erzielen – sei es bei steigenden, fallenden oder seitwärts laufenden Märkten.“

2. Wodurch unterscheiden sie sich von ETFs?

ETFs bilden Indizes direkt ab und schwanken eins zu eins mit dem Markt. Zertifikate hingegen können durch ihre Struktur bestimmte Risiken abfedern oder zusätzliche Ertragschancen eröffnen. Arbter erklärt, dass sich damit Risiko und Ertrag viel feiner steuern lassen als bei Aktien oder ETFs. Frank Weingarts, Vorstandsvorsitzender vom Zertifikate Forum Austria fügt hinzu: „Zertifikate bieten zudem Ertragschancen in jeder Marktlage.“