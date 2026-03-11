Präsenzausbau

Wiener Städtische eröffnete Geschäftsstelle in Neulengbach

In der neuen Geschäftsstelle der Wiener Städtische in Neulengbach inklusive Kfz-Zulassungsstelle haben 9 Mitarbeiter ihr neues berufliches Zuhause gefunden.
11.03.2026, 15:36

Eine Gruppe von Menschen steht vor einem Versicherungsbüro und durchschneidet gemeinsam ein rotes Band zur Eröffnung.

Wiener-Städtische-Landesdirektor Stefan Schmuckenschlager betonte im Rahmen der Eröffnung Anfang März: „Die regionale Verankerung hat für uns als Wiener Städtische einen besonders hohen Stellenwert. Wir sind dort präsent, wo wir die Anliegen der Menschen rasch und persönlich aufgreifen können – zentral vor Ort, im direkten Gespräch und mit schneller, unbürokratischer Unterstützung. Die neue Geschäftsstelle in Neulengbach bietet unseren Kund:innen ein modernes Umfeld für qualitätsvolle Beratung und maßgeschneiderte Vorsorgelösungen. Dieses Service schafft Vertrauen und unterstreicht unsere Position als Nummer 1 in Niederösterreich.“ Er hob dabei auch das klare Bekenntnis zum starken Wirtschaftsraum Niederösterreich sowie die Verbundenheit mit Neulengbach hervor. Hintergrund für die neue Geschäftsstelle inklusive Zulassungsstelle ist eine räumliche Erweiterung aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und einer damit verbundenen steigenden Nachfrage.

Feierliche Eröffnung mit prominenten Gästen

Zur feierlichen Eröffnung am 27. Februar konnte Landesdirektor Stefan Schmuckenschlager zahlreiche prominente Gäste in den neuen Räumlichkeiten begrüßen: Neben Kunden, Kooperationspartnern sowie Vertretern aus der Wirtschaft überbrachten Bundesrat Martin Peterle, Florian Krumböck, Abgeordneter zum NÖ Landtag in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Bürgermeister Jürgen Rummel ihre Grußworte. Die Segnung der Büroräumlichkeiten wurde durch Pfarrer Boguslaw Jackowski von der Pfarre Neulengbach vorgenommen.

Präsenzausbau 

Mit dem neu eröffneten Standort in Neulengbach baut die Wiener Städtische ihre Präsenz in Niederösterreich auf insgesamt 31 Geschäftsstellen aus und setzt damit – entgegen dem Markttrend – ein klares Zeichen für Kundennähe, Servicequalität und regionale Stärke.

125 Geschäftsstellen

Die Wiener Städtische Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft der internationalen Versicherungsgruppe VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien und ist mit neun Landesdirektionen, 125 Geschäftsstellen und rund 4.000 Mitarbeitern präsent. Weiters verfügt das Unternehmen über eine Zweigniederlassung in Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist eine innovative und verlässliche Partnerin für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich. 

Aufgrund ihrer Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde die Wiener Städtische als „familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet und zuletzt im Jahr 2024 rezertifiziert.

