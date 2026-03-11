Wiener Städtische eröffnete Geschäftsstelle in Neulengbach

Wiener-Städtische-Landesdirektor Stefan Schmuckenschlager betonte im Rahmen der Eröffnung Anfang März: „Die regionale Verankerung hat für uns als Wiener Städtische einen besonders hohen Stellenwert. Wir sind dort präsent, wo wir die Anliegen der Menschen rasch und persönlich aufgreifen können – zentral vor Ort, im direkten Gespräch und mit schneller, unbürokratischer Unterstützung. Die neue Geschäftsstelle in Neulengbach bietet unseren Kund:innen ein modernes Umfeld für qualitätsvolle Beratung und maßgeschneiderte Vorsorgelösungen. Dieses Service schafft Vertrauen und unterstreicht unsere Position als Nummer 1 in Niederösterreich.“ Er hob dabei auch das klare Bekenntnis zum starken Wirtschaftsraum Niederösterreich sowie die Verbundenheit mit Neulengbach hervor. Hintergrund für die neue Geschäftsstelle inklusive Zulassungsstelle ist eine räumliche Erweiterung aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und einer damit verbundenen steigenden Nachfrage.

Feierliche Eröffnung mit prominenten Gästen Zur feierlichen Eröffnung am 27. Februar konnte Landesdirektor Stefan Schmuckenschlager zahlreiche prominente Gäste in den neuen Räumlichkeiten begrüßen: Neben Kunden, Kooperationspartnern sowie Vertretern aus der Wirtschaft überbrachten Bundesrat Martin Peterle, Florian Krumböck, Abgeordneter zum NÖ Landtag in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Bürgermeister Jürgen Rummel ihre Grußworte. Die Segnung der Büroräumlichkeiten wurde durch Pfarrer Boguslaw Jackowski von der Pfarre Neulengbach vorgenommen.

Präsenzausbau Mit dem neu eröffneten Standort in Neulengbach baut die Wiener Städtische ihre Präsenz in Niederösterreich auf insgesamt 31 Geschäftsstellen aus und setzt damit – entgegen dem Markttrend – ein klares Zeichen für Kundennähe, Servicequalität und regionale Stärke.

Information Geschäftsstelle Neulengbach 3040 Neulengbach, Hauptplatz 20

Tel. +43 50 350 53500 Öffnungszeiten Geschäftsstelle:

Montag u. Mittwoch 8 bis 12:30 Uhr,

Dienstag 8 bis 13 Uhr,

Donnerstag u. Freitag 8 bis 12.00 Uhr Öffnungszeiten Zulassungsstelle:

Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag 8 bis 12 Uhr,

Dienstag 8 bis 13 Uhr