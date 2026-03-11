Wiener Städtische eröffnete Geschäftsstelle in Neulengbach
Wiener-Städtische-Landesdirektor Stefan Schmuckenschlager betonte im Rahmen der Eröffnung Anfang März: „Die regionale Verankerung hat für uns als Wiener Städtische einen besonders hohen Stellenwert. Wir sind dort präsent, wo wir die Anliegen der Menschen rasch und persönlich aufgreifen können – zentral vor Ort, im direkten Gespräch und mit schneller, unbürokratischer Unterstützung. Die neue Geschäftsstelle in Neulengbach bietet unseren Kund:innen ein modernes Umfeld für qualitätsvolle Beratung und maßgeschneiderte Vorsorgelösungen. Dieses Service schafft Vertrauen und unterstreicht unsere Position als Nummer 1 in Niederösterreich.“ Er hob dabei auch das klare Bekenntnis zum starken Wirtschaftsraum Niederösterreich sowie die Verbundenheit mit Neulengbach hervor. Hintergrund für die neue Geschäftsstelle inklusive Zulassungsstelle ist eine räumliche Erweiterung aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und einer damit verbundenen steigenden Nachfrage.
Feierliche Eröffnung mit prominenten Gästen
Zur feierlichen Eröffnung am 27. Februar konnte Landesdirektor Stefan Schmuckenschlager zahlreiche prominente Gäste in den neuen Räumlichkeiten begrüßen: Neben Kunden, Kooperationspartnern sowie Vertretern aus der Wirtschaft überbrachten Bundesrat Martin Peterle, Florian Krumböck, Abgeordneter zum NÖ Landtag in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Bürgermeister Jürgen Rummel ihre Grußworte. Die Segnung der Büroräumlichkeiten wurde durch Pfarrer Boguslaw Jackowski von der Pfarre Neulengbach vorgenommen.
Präsenzausbau
Mit dem neu eröffneten Standort in Neulengbach baut die Wiener Städtische ihre Präsenz in Niederösterreich auf insgesamt 31 Geschäftsstellen aus und setzt damit – entgegen dem Markttrend – ein klares Zeichen für Kundennähe, Servicequalität und regionale Stärke.
Geschäftsstelle Neulengbach
3040 Neulengbach, Hauptplatz 20
Tel. +43 50 350 53500
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Montag u. Mittwoch 8 bis 12:30 Uhr,
Dienstag 8 bis 13 Uhr,
Donnerstag u. Freitag 8 bis 12.00 Uhr
Öffnungszeiten Zulassungsstelle:
Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag 8 bis 12 Uhr,
Dienstag 8 bis 13 Uhr
125 Geschäftsstellen
Die Wiener Städtische Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft der internationalen Versicherungsgruppe VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien und ist mit neun Landesdirektionen, 125 Geschäftsstellen und rund 4.000 Mitarbeitern präsent. Weiters verfügt das Unternehmen über eine Zweigniederlassung in Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist eine innovative und verlässliche Partnerin für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.
Aufgrund ihrer Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde die Wiener Städtische als „familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet und zuletzt im Jahr 2024 rezertifiziert.
