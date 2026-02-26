Vergoldete Medaillen für Österreichs Olympioniken

Nachdem am Montagabend in Innsbruck die österreichischen Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele geehrt wurden, gingen bei der Münze Österreich zahlreiche Anfragen ein.

Was war in den Boxen, die den Gewinnern übergeben wurden? Hier die Antwort.

Die Prämie für gewonnene Olympiamedaillen überreichte das Österreichische Olympische Comité nämlich wieder in Form von Wiener Philharmoniker Münzen aus purem Gold. Für jede Goldmedaille gab es Gold im Wert von 20.000 Euro, für Silber 17.000 Euro und für Bronze 14.000 Euro. Prämien, die ausschließlich aus Sponsor-Geldern finanziert werden. Die Münze Österreich AG spendete Münzen für eine Gold-Medaille. Ein glänzender Abschluss für das Olympic Team Austria.

Diese Art der Belohnung hat übrigens Tradition. Seit vielen Jahren sind die Goldmünzen aus Österreich – selbst ein Stück österreichische Erfolgsgeschichte – Lohn für gewonnene Medaillen. Für frühere Medaillengewinner übrigens ein zusätzlicher Gewinn, denn der Wert der Wiener Philharmoniker ist zuletzt in die Höhe geschossen.

Als Top Partner des Austria House begleitet die Münze Österreich das Österreichische Olympische Comité seit vielen Jahren zu den Olympischen Spielen, so auch nach Mailand-Cortina 2026.

Medaillenfeier in Innsbruck

GD Gerhard Starsich: „Die Partnerschaft zwischen der Münze Österreich und dem ÖOC zeichnet das große gegenseitige Vertrauen und das Verständnis für die Ziele des anderen aus. Uns vereint das Streben nach höchster Qualität, Leistung und Erfolg. Während der letzten Wochen hatten wir eine erkennbare, große Präsenz im ÖOC-Studio und auf den digitalen Kanälen, die nun in der Medaillenfeier in Innsbruck gegipfelt hat.“

Innsbruck stand am Montag für kurze Zeit still, so überwältigend war der Glanz, den die österreichischen Medaillengewinner mitgebracht haben – Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen funkelten um die Wette. Dazu die feierliche Übergabe der goldenen Wiener Philharmoniker Münzen der Münze Österreich AG. Diese ikonische Münze symbolisiert auf einzigartige Weise Wertbeständigkeit, Exzellenz und internationale Strahlkraft. Sie den erfolgreichen Athletinnen und Athleten zu überreichen, war ein Zeichen großer Anerkennung, in einer Atmosphäre, die geprägt war von Stolz, Dankbarkeit und echter Begeisterung. Familien, Fans, Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport kamen zusammen, um jene zu feiern, die Österreich auf der größten Bühne des Sports vertreten haben.