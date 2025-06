Wertpapiere: Zukunftsaktien statt Krisenpapiere

Antizyklisch handeln, wenn andere zögern – dieses Prinzip bewährt sich an der Börse seit jeher. Handelskonflikte, Zinssorgen und geopolitische Risiken belasten die Stimmung – doch einige Anleger bleiben zuversichtlich. Denn wer langfristig denkt, erkennt gerade in Zeiten der Unsicherheit Chancen: Unternehmen, die auf Innovation, Wandel und Stabilität setzen, könnten die Gewinner der kommenden Jahre sein. „Diese Unternehmen zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Innovationskraft aus und sind oft Technologieführer mit klarem Wettbewerbsvorteil“, sagt Florian Wandl, Fondsmanager bei der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft. Dabei sei nicht nur der berühmte „Burggraben“ entscheidend – also ein struktureller Vorteil gegenüber der Konkurrenz, etwa durch Patente, Markenstärke oder hohe Wechselbarrieren – sondern auch die Fähigkeit, Megatrends frühzeitig zu erkennen und in skalierbare Geschäftsmodelle zu übersetzen. Wandl: „Eine starke Bilanz, gutes Management und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sind Pflicht – nicht Kür.“ Wandl nennt als Beispiel Technologietitel mit digitalem Geschäftsmodell, die von strukturellem Wandel profitieren.