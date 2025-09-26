Der Equal Pension Day ist jener Tag, an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis zum Ende des Jahres bekommen. In Österreich war dies heuer der 7. August. Ein Ungleichgewicht, dessen Gründe vielfältig sind, wie auch Christoph Obererlacher, CEO der Swiss Life Select erklärt: „Frauen leben in Österreich im Durchschnitt fast fünf Jahre länger als Männer, arbeiten häufiger in Teilzeit und übernehmen einen erheblichen Anteil an unbezahlter Care-Arbeit. Diese Faktoren führen oft zu einem geringeren Erwerbseinkommen. Gleichzeitig erschwert der Mangel an Gehaltstransparenz faire Vergleiche und Verhandlungen. Die Folge ist eine im Schnitt um rund 40 Prozent niedrigere Pension.“

Abhilfe kann hier eine private Vorsorge schaffen. Doch gerade bei diesem wichtigen Thema herrscht oft Unsicherheit: Was ist sinnvoll und sicher? Und wie lässt sich trotz begrenztem Budget eine solide Altersvorsorge aufbauen?

Selbst ist die Frau. Einer der häufigsten Fehler, die Frauen bei der Altersvorsorge machen ist, sich zu sehr auf den Partner zu verlassen und nicht selbst aktiv zu werden. „Grundsätzlich gilt: Eine Partnerschaft ist keine Altersvorsorge. Mein Tipp an alle Frauen ist simpel: Investieren Sie in sich selbst, nehmen Sie Ihr Finanz- und Vorsorgeleben selbst in die Hand und starten Sie möglichst in jungen Jahren mit Ihrer privaten Altersvorsorge“, erklärt Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtische Versicherung.

Am Beginn der Überlegungen sei es sinnvoll, ein Blick auf das persönliche Pensionskonto zu werfen, so Brandtmayer weiter. Und die Erkenntnis ist ernüchternd. „Im Schnitt hat eine 30 Jahre alte Frau rund 326 Euro, eine 45-Jährige 735 Euro und eine 55-Jährige 1.075 Euro brutto pro Monat gutgeschrieben. Viele Frauen sind sich der drohenden Gefahr von Altersarmut gar nicht bewusst und setzen sich zu wenig mit ihrer finanziellen Vorsorge auseinander.“



Vorsorge früh beginnen Ein häufiger Fehler ist, sich gar keine Vorsorge zu überlegen bzw. erst spät mit der Vorsorge zu beginnen oder nicht breit genug investiert zu sein. „Dies betrifft aber Frauen und Männer gleichermaßen. Wir empfehlen, sich frühzeitig beraten zu lassen und eine Strategie zu entwickeln, die zu den persönlichen Lebensumständen passt. Eine kompetente Beratung auf Augenhöhe kann helfen, Fehler zu vermeiden“, so Marita Hofer, Vorstandsmitglied der Allianz Vorsorge- und Pensionskasse. Und es gilt: Je früher, desto besser! Hofer: „Frauen sollten schon zu Beginn ihrer Karriere an ihre finanzielle Zukunft denken. Das gibt ihnen die Möglichkeit, sich gegen den Gender Pay Gap und die geringere Pension abzusichern und langfristig ihre Unabhängigkeit zu bewahren.“

Und es muss nicht gleich mit großen Beträgen gestartet werden, wie Brandtmayer rät: „Mit kleinen Beträgen beginnen und sukzessive aufstocken, also die Prämien an das steigende Einkommen mit den Jahren anpassen. Auch mit 35 oder 40 kann man natürlich noch mit einer privaten Vorsorge beginnen – dann aber mit höheren Prämien, um das Vorsorgeziel zu erreichen.

Mehr Mut Hinzu kommt ein oft defensives Anlageverhalten, das weniger Ertrag abwirft, wie Romana Fritz-Winter, Head of Wealth Advisory bei Swiss Life Select anmerkt. „Viele Frauen setzen auf klassische Sparformen wie Sparbuch oder Onlinekonto, meiden Kapitalmarktprodukte und haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis – was in Zeiten hoher Inflation zu realen Wertverlusten führen kann. Zwar schließen Frauen private Vorsorgeverträge fast ebenso häufig wie Männer ab, leisten jedoch oft geringere Beiträge und reduzieren damit ihr Vorsorgepotenzial. Zusätzlich bedeuten Erwerbsunterbrechungen durch Karenz, Teilzeit oder Pflege nicht nur Einbußen bei den Pensionsgutschriften, sondern auch verpasste Jahre, in denen Vermögen hätte aufgebaut und investiert werden können.“

