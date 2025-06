Warum Anleihen jetzt eine attraktive Anlageklasse sind

Nach Jahren niedriger Zinsen und schwacher Renditen rücken Anleihen wieder stärker in den Fokus vieler Anleger. Was konservativen Investoren lange fehlte, ist nun zurück: kalkulierbare Erträge bei vergleichsweise überschaubarem Risiko. Anleihefonds erleben ein Comeback. Warum das so ist, worauf Anleger achten sollten und welche Chancen sich jetzt bieten.