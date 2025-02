Das mobile Bezahlen per Smartphone oder Wearable nimmt in Österreich weiter zu. Laut aktuellem Visa Payment Monitor haben 29 Prozent der Menschen bereits mobil gezahlt (2023: 25 %). Besonders die junge Generation treibt diesen Trend voran: 45 Prozent der 18- bis 35-Jährigen nutzen regelmäßig mobile Endgeräte – ein Anstieg von 21 Prozentpunkten seit 2021. „Für Jüngere ist es selbstverständlich, Alltägliches per Handy zu erledigen, auch das Bezahlen“, sagt Stefanie Ahammer (Bild oben), Country Managerin Österreich bei Visa. 73 Prozent der 18- bis 35-Jährigen und 65 Prozent der 36- bis 45-Jährigen würden eher ihr Smartphone als ihre Geldbörse mitnehmen. Bargeld bleibt beliebt, doch 45 Prozent haben es nur aus Sorge dabei, dass digitale Zahlungen nicht akzeptiert werden.