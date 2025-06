Politik, Märkte, Emotionen: Die globalen Börsen sind derzeit volatil. Was das für die Anleger bedeutet analysiert Valentin Hofstätter, Kapitalmarktexperte der Raiffeisen Capital Management, im Gespräch mit dem KURIER – und in einer neuen Folge des Podcasts „Ziemlich gut veranlagt“ von KURIER und kronehit.

Wie sehr ähneln die politischen Einflüsse auf die US-Börse mittlerweile jenen in China?

Valentin Hofstätter: Noch ist die politische Einflussnahme in den USA nicht so systemisch wie in China. Dort reicht ein kritisches Wort, und ein Konzernlenker verschwindet auf Monate. In den USA stehen viele demokratische Institutionen zwischen Regierung und Markt. Trumps Tweets bewegen die Kurse, ja – aber das System bleibt rechtsstaatlich. Sollte Trump wieder verschwinden, eröffnet sich schnell ein neues „window of opportunity“. In China dagegen ist die Partei dauerhaft im Sattel, der politische Einfluss auf Jahrzehnte zementiert. Dennoch: Wir erleben derzeit eine Börse, die stark von politischem Theater beeinflusst ist.