Über das Comeback der europäischen Börsen

Trumponomics verunsichert

Die politische Unsicherheit in den USA treibt derzeit Kapital nach Europa. „Die erratischen Ankündigungen der US-Regierung verunsichern Märkte“, so Carsten Roemheld, Kapitalmarkt-Stratege bei Fidelity International. Neue Zölle und Unsicherheiten über künftige Handelspolitik verstärkten diese Entwicklung. Ein Treiber seien zudem die Investitionsprogramme für Verteidigung und Infrastruktur in Europa. „Besonders in Deutschland schüren diese Programme Wachstumsfantasien“, so Roemheld. Zudem böten europäische Aktien derzeit deutlich attraktivere Bewertungen als ihre US-Pendants. „Die Gewinnerwartungen vieler europäischer Unternehmen wirken realistischer und nachhaltiger als bei ihren US-Pendants“, erklärt Francis Ellison, Client Portfolio Manager bei Columbia Threadneedle Investments. Hinzu kämen die Entspannung der Inflationsrisiken und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die EZB, was die Risikobereitschaft der Anleger zusätzlich fördere. „In Europa sind viele Anleger noch untergewichtet“, ergänzt Roemheld. Besonders ETFs auf europäische Aktien und Anleihen verzeichneten zuletzt starke Zuflüsse – allein im Februar flossen mehr als neun Milliarden Dollar in europäische Renten-ETFs, während US-ETFs erstmals überhaupt Abflüsse von mehr als 280 Millionen Dollar hinnehmen mussten.