Steuertipps: Warum die automatische Veranlagung oft zu wenig ist

Jetzt gilt es, kein Steuergeschenk liegen zu lassen.

Die Arbeitnehmerveranlagung kann zwar ab 1. Jänner eingereicht werden, der große Ansturm beginnt aber im März, sobald alle Lohnzettel vorliegen. Gerade dann lohnt sich ein genauer Blick auf mögliche Absetzbeträge, außergewöhnliche Belastungen oder Werbungskosten, die im Alltag leicht übersehen werden. Für freiwillige Veranlagungen läuft eine Fünfjahresfrist, Anträge für 2020 sind nur noch bis 31. Dezember möglich. Wer diese Frist versäumt, verzichtet unwiderruflich auf eine mögliche Rückzahlung. „Viele verlassen sich auf das Finanzamt und verzichten dadurch auf mehrere hundert Euro“, sagt Philipp Rath, Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW). „Wer selbst prüft und aktiv einreicht, holt meist mehr zurück.“