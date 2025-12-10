Sicherheit für Zuhause

Ob Rohrbruch, Brand oder ein Einbruch – innerhalb weniger Minuten kann das passieren, was man sich am wenigsten wünscht: Das eigene Zuhause wird beschädigt oder Wertsachen gehen verloren, es droht eventuell eine finanzielle Katastrophe.

„Eine Gebäude- und eine Haushaltsversicherung sind wesentliche Säulen der finanziellen Absicherung. Für viele Menschen ist das Eigenheim die größte Investition ihres Lebens – und entsprechend schützenswert. Die Gebäudeversicherung bewahrt diese Investition vor Schäden durch Feuer, Sturm oder Leitungswasser, während die Haushaltsversicherung das gesamte bewegliche Inventar absichert – vom Sofa bis zum Fernseher. Beide Versicherungen zusammen sorgen dafür, dass ein unvorhergesehener Schaden nicht zu einer existenziellen Belastung wird“, erklärt Stefan Jauk, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung.

Versicherungssumme.

Die Prämien für eine Haushaltsversicherung hängen von mehreren Faktoren ab. So sind die Wohnfläche und der Wohnort ebenso relevant wie die Ausstattung und der Wert des Hausrats.

Jauk: „Die richtige Versicherungssumme ist essenziell, um im Schadensfall nicht unterversichert zu sein. Wir empfehlen daher regelmäßige Überprüfungen – insbesondere nach Umbauten, Renovierungen oder Wertsteigerungen der Immobilie. Unsere Versicherungsberaterinnen und Versicherungsberater unterstützen dabei mit einer individuellen und transparenten Beratung. So stellen wir sicher, dass der Schutz immer zum tatsächlichen Wert des Eigentums passt.“

Das richtige Produkt.

Die Haushaltsversicherung wird auch gemeinsam mit einer Privathaftpflichtversicherung angeboten. „Die private Haftpflichtversicherung ist ein oft unterschätzter, aber unverzichtbarer Bestandteil.

Sie schützt vor den finanziellen Folgen, wenn man einer anderen Person unbeabsichtigt Schaden zufügt – etwa beim Sport, im Alltag oder im Straßenverkehr als Radfahrer oder Fußgänger.

Da Schadenersatzansprüche im Einzelfall beträchtliche finanzielle Folgen haben können, ist dieser Schutz von zentraler Bedeutung“, so Jauk und weiter: „Für junge Menschen bis 25 empfehlen wir zum Beispiel Start Plus – ein attraktives Rundum-Paket aus Haushalts-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung inklusive Haftpflicht.

