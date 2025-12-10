Sicher Unterwegs

In Österreich ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben – ohne sie ist keine Zulassung möglich. Die Wahl der richtigen Versicherung ist entscheidend, um im Schadenfall finanziell abgesichert zu sein.

Angesichts steigender Beiträge und neuer Versicherungsmodelle lohnt sich ein genauer Blick auf Leistungen, Preise und Zusatzoptionen.

„Für ein neues Fahrzeug empfiehlt sich neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflichtversicherung zusätzlich eine Vollkaskoversicherung, um auch bei selbst verschuldeten Unfällen oder Vandalismus abgesichert zu sein.

Gerade bei Neuwagen ist der finanzielle Schaden im Ernstfall erheblich, weshalb ein umfassender Schutz sinnvoll ist. So lässt sich der Wert des Fahrzeugs bestmöglich absichern“, so Sabine Pfeffer, Mitglied des Vorstands UNIQA Österreich Versicherungen AG, verantwortlich für die Vertriebsmarke Raiffeisen Versicherung.

Kaskovarianten.

Welche Leistungen deckt die Kaskoversicherung ab? Pfeffer: „Die Deckung ist abhängig von der gewählten Kaskovariante – Teilkasko, Parkschadenkasko oder Vollkasko. Bereits die Teilkasko schützt etwa bei Naturgewalten, Brand, Diebstahl oder Glasbruch; die Parkschadenkasko erweitert diesen Schutz um Park- und Vandalismusschäden sowie Unfälle im Ausland.

Die Vollkasko bietet den umfassendsten Schutz inklusive selbst verschuldeter Unfälle – mit optionalen Zusatzbausteinen für eine individuelle Absicherung.

Die Basisleistung lässt sich modular erweitern – etwa mit einer E-Deckung für Antriebsakkus und Ladekabel oder mit einem Top-Paket, das zusätzliche Leistungen wie den Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit, Folgeschäden an Steuergeräten durch zum Beispiel Marderbisse, und mehr bietet.“

