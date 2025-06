Investieren in stürmischen Zeiten: Drei Experten geben Tipps

Handelskonflikte flammen auf, werden vertagt, Zinssenkungsspekulationen treiben die Kurse – und täglich neue Schlagzeilen stellen alles wieder infrage. Wie umgehen mit einem Umfeld, das zwischen Krisenmodus und Comeback-Stimmung pendelt? Drei Investmentprofis erklären, wie sie ihre Portfolios ausrichten – und welche Strategien sich jetzt bewähren.

1. Warum ist es gerade jetzt falsch, nicht investiert zu sein?

Maximilian Clary und Aldringen, Privatkundenvorstand der Erste Bank, macht deutlich, warum ein Rückzug aus dem Markt ein Fehler sein kann: „Es gibt die alte Börsenweisheit ’Time in the market beats timing the market’ – und sie stimmt.“ Wer in den vergangenen 20 Jahren nur die zehn besten Tage am US-Markt verpasst habe, erzielte eine deutlich niedrigere Rendite. Er betont: „Gerade in turbulenten Phasen kann man durch konsequentes Investieren und gestaffelte Einstiege profitieren.“ Er warnt vor emotionalen Schnellschüssen, die oft zu Verlusten führen: „Wichtig sind langfristige Ziele, breite Streuung und professionelle Beratung. Wer Geduld hat, wird belohnt.“