Sicher gespart

Von Barbara Fohringer

Bereits seit 1963 bietet Wertgarantie Versicherungsschutz für Elektrogeräte an. Egal, ob Waschmaschine, Smartphone oder Hörgeräte – falls ein Schaden auftritt, übernimmt das Unternehmen die Reparaturkosten oder beteiligt sich am Neukauf.

Schon ab 3,50 Euro monatlich kann ein Elektrogerät mit dem Wertgarantie-Komplettschutz versichert werden. Ein attraktives Angebot, schließlich macht sich – laut der Studie „Reparieren statt Wegwerfen“, die das Unternehmen in Auftrag gegeben hat – jeder Zweite Sorgen um hohe Rechnungen, wenn Fernseher, Kaffeemaschine oder Geschirrspüler streiken.

„Mit unserer Premium-Option für 2,50 Euro im Monat können unsere Kundinnen und Kunden sogar noch eins drauflegen. Mobile Geräte sind dabei zusätzlich gegen Diebstahl und Cyberkriminalität abgesichert. Auch Folgeschäden an Wäsche, Gefriergut und Möbeln aufgrund eines Geräteschadens sind bis zu 600 Euro inbegriffen“, verdeutlicht Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie: „Mit dem Komplettschutz und der Premium-Option sind Geräte wirklich in jeder Lebenssituation bestens geschützt.“

Geräte zur Miete.

Nun erweitert man das Angebot und bietet – nach der Übernahme der Club.Weiss Handelsgesellschaft – Haushaltsgeräte zur Miete an; Club.Weiss hat das bereits seit 25 Jahren in Österreich gemacht.

Es muss nicht immer der Neukauf eines Gerätes sein – alleine schon der Umwelt und dem eigenen Konto zuliebe. So wird die Lebensdauer der Geräte durch Reparatur verlängert und gleichzeitig wird Elektroschrott reduziert.

„Das Modell passt optimal zu unserer Ausrichtung: starke Serviceleistungen und enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandel“, erklärt Thilo Dröge.

Bereits 160 Partner aus dem Bereich des Haushaltsgerätehandels nehmen an dem Modell teil, wobei der Kreis der teilnehmenden Händler kontinuierlich anwächst. Das 25-jährige Jubiläum feiert man nun im Herbst mit zahlreichen Aktionen für Stammkunden, Neukunden und teilnehmenden Fachhändlern.

Auch für die Vorweihnachtszeit hat man sich etwas Besonderes ausgedacht: So will man TV-Geräte zum Mieten anbieten.

Zahlreiche Vorteile.

Die Kombination aus Flexibilität, Kostentransparenz und Sicherheit macht das Mietmodell von Wertgarantie so attraktiv. Die Kosten werden monatlich von den Nutzern getragen, dafür sparen sich diese hohe Einmalzahlungen.

Die Kosten für eine eventuelle Reparatur oder den Austausch des Gerätes sind inklusive. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Nutzer stets am neuesten Stand der Technik sind.

Das Angebot an verfügbaren Geräten ist groß und reicht von Wasch- oder Kaffeemaschinen bis hin zu Geschirrspülern. Aufgrund des Erfolgs in Österreich begann Wertgarantie das Modell in Deutschland zu testen; mit einer ersten Pilotphase seit Mitte September 2025.

„Unserer Meinung nach ist Mieten eine mehr als interessante Alternative zum Kaufen und wird das Angebot im Einzelhandel sinnvoll ergänzen“, so Thilo Dröge.

