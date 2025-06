Was ist eine Rechtsschutzversicherung?

Eine Rechtsschutzversicherung braucht man, wenn man in einen Rechtsstreit gerät. Sie übernimmt die Kosten für Anwälte, Gerichtsverfahren und Gutachter, die entstehen, wenn man seine Rechte verteidigen oder durchsetzen muss. Der Schutz gilt sowohl für berechtigte als auch unberechtigte Ansprüche. In der Rechtsschutzversicherung gibt es unterschiedliche Rechtsschutz-Bausteine, die meist zu Rechtsschutzpaketen zusammengefasst werden und je nach Bedarf noch kombiniert, erweitert oder eingeschränkt werden können. Eine Basis-Rechtsschutzversicherung sollte einen Beratungs-, Schadenersatz-, Straf- und Vertrags-Rechtsschutz beinhalten. Im Privat-Rechtsschutz sind neben dem Versicherungsnehmer auch die Partner und minderjährige Kinder mitversichert. Auch bereits volljährige Kinder sind zumeist bis zum 25. Lebensjahr (teilweise auch länger, beispielsweise bis zum 27. Lebensjahr) mitversichert, sofern diese noch in Ausbildung stehen beziehungsweise im gemeinsamen Haushalt wohnen und noch kein eigenes regelmäßiges Einkommen haben. Die konkrete Regelung zur Mitversicherung volljähriger Kinder findet sich in den jeweiligen Versicherungsbedingungen.