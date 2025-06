In einer Welt, die von stetigem Wandel, wachsender Unsicherheit und gesundheitlichen Herausforderungen geprägt ist, gewinnt das Thema Vorsorge zunehmend an Bedeutung – insbesondere für Frauen und Kinder. Gesundheitliche Risiken, finanzielle Belastungen und Versorgungslücken können gravierende Folgen haben, wenn keine geeignete Absicherung besteht.

Natürlich denkt niemand gerne an Krankheiten, die Arztbesuche oder gar Krankenhausaufenthalte notwendig machen, doch auch hier ist eine private Vorsorge wichtig. Mit einer privaten Krankenversicherung sind schnellere Termine bei Fachärzten, Zugang zu Chefarztbehandlung, Vorsorgeuntersuchungen und Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer im Krankenhaus möglich. Die Leistungen lassen sich flexibel an persönliche Bedürfnisse anpassen – von Basisschutz bis Premiumversorgung.

Vorsorgeversicherungen stellen ein zentrales Instrument dar, um langfristig Sicherheit, finanzielle Stabilität und beste Gesundheitsversorgung für sich selbst und die Familie zu gewährleisten. Die Produkte lassen sich flexibel an die eigene Lebenssituation anpassen – ob Single, Familie, Angestellter oder Selbstständige. Gerade in sensiblen Lebensbereichen ist eine gezielte Vorsorge unverzichtbar, um einer Zukunft ohne finanzielle Sorgen entgegenzusehen.

Für die Kindervorsorge stehen verschiedene Produkte zur Verfügung. „Neben einer klassischen Kindervorsorge bietet die Helvetia eine fondsgebundene Kindervorsorge, den Helvetia CleVestino. Dieser ermöglicht höhere Renditechancen an den internationalen Kapitalmärkten durch Investitionen in Fonds”, erklärt Denk. Vorsorgeklausel Wichtig ist eine integrierte Versorgerklausel. Sollte dem Versorger oder der Versorgerin etwas zustoßen, übernimmt die Versicherung die Prämienzahlung. Dies gilt bis Vertragsende bzw. maximal bis zum 27. Lebensjahr des Kindes. Denk: „Die Versorgerklausel hilft Ihrem Kind, das finanzielle Sparziel zu erreichen.“

Vorsorge für Frauen sorgt für Sicherheit im Alter

Frauen stehen im Alter oft vor besonderen finanziellen Herausforderungen. Gründe dafür sind unter anderem Einkommensunterschiede, längere Auszeiten durch Kinderbetreuung oder Pflege sowie ein hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigung. „Diese Faktoren führen dazu, dass Frauen im Schnitt weniger in die staatliche Pension einzahlen – und somit auch geringere Pensionsansprüche haben. Eine private Vorsorge ist daher nicht nur ein „Nice-to-have“, sondern ein entscheidender Baustein, um finanzielle Eigenständigkeit und Lebensqualität im Alter zu sichern. Sie schafft Unabhängigkeit und gibt Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft aktiv mitzugestalten“, erklärt Marga Derstroff, Head of Life bei Zurich Österreich. Mit einem vielfältigen Angebot an Lebensversicherungen ist es jeder Frau möglich, eine Vorsorgelösung zu finden, die zu ihrem

Leben passt.