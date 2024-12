In den vergangenen Jahrzehnten hat China seine Rolle in der Weltwirtschaft erheblich ausgebaut. Der Wandel vom globalen Produktionsstandort zu einer technologiegetriebenen Wirtschaft hat Chinas Attraktivität weiter gestärkt. In den letzten Jahren haben jedoch verschiedene Faktoren das Chancen-Risiko-Profil verändert.

Chinas Wachstum war historisch durch seine Rolle als „Werkstatt der Welt“ geprägt. Attraktive Arbeitskosten, umfangreiche Investitionen und großes Arbeitskräftepotenzial trieben exportorientiertes Wachstum an. Die Nachfrage nach Immobilien, Infrastruktur und Konsumgütern stieg und die Mittelschicht wuchs. Regierungsreformen öffneten das Land für ausländische Investitionen. Die Wirtschaft entwickelte sich zu einem konsumorientierten Wachstumsmodell (und High-End Produktion). Heute stammen über 50 % des BIP aus dem Inlandkonsum, während Nettoexporte 15 % und Investitionen sowie Staatsausgaben 35 % ausmachen. In den letzten Jahren wurde die Wirtschaft jedoch durch einige Faktoren abgeschwächt, darunter Produktions- und Lieferkettenprobleme wegen Covid, strengere regulatorische Maßnahmen und geopolitische Spannungen. Hinzu kamen langfristige strukturelle Risiken durch schnelle Bevölkerungsalterung. „Besonders im Fokus steht bei der Risikobewertung des Marktes der Immobiliensektor. Hohe Schuldenstände, schwache Nachfrage und ein Überangebot an Wohnungen erschweren bis heute seine Erholung. Der Anteil der Immobilieninvestitionen am BIP sank von 13,9% im Jahr 2020 auf unter 10% im Jahr 2024 und löste Besorgnis über die Auswirkungen auf das Finanzsystem aus“, gibt Vanessa Chan, Head of Asian Fixed Income Investment bei Fidelity, Einblick. Fidelity hat unter anderem den Fidelity Funds China Focus Fund (LU0173614495) im Angebot, der unter anderem in Verbrauchsgüter, Finanzunternehmen, Grundbedarfsgüter und Kommunikationsdienste investiert, 2003 aufgelegt wurde und rund 2,5 Milliarden Dollar verwaltet. CHANCEN DURCH STABILISIERUNG DER WIRTSCHAFT. Angesichts dieser Herausforderungen kündigte die chinesische Regierung umfangreiche Maßnahmen an. Sie zielen vor allem auf Zinssenkungen, Aktienmärkte und chinesische Banken ab. Die Zinssenkungen der chinesischen Zentralbank (PBOC) sollen Wachstum und Ausgaben durch erleichterte Kreditvergabe stimulieren. Dazu kommt eine Angleichung der Hypothekenzinsen und damit eine Nachfragestimulierung im Immobiliensektor. „Dies wird die Branche zumindest stabilisieren und sich positiv auf andere Sektoren und den Binnenkonsum auswirken“, erklärt Vanessa Chan.

Die Liquidität der Kapitalmärkte wird durch die Einführung eines Swaps erhöht. Zwei weitere Tranchen von 500 Milliarden CNY könnten später freigegeben werden. Eine spezielle Refinanzierungsfazilität für Aktienrückkäufe in Höhe von 300 Milliarden CNY und ein potenziellen Stabilisierungsfonds, der die Onshore-Aktienmärkte durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten stützen soll, wurden ebenfalls angekündigt. Dies wird langfristigen Investoren helfen, Liquidität durch verpfändete Aktien zu erhalten und Banken dazu anleiten, Aktienrückkäufe börsennotierter Unternehmen zu unterstützen. Ebenso zielt das Konjunkturpaket auf die Rekapitalisierung des Bankensektors ab. Dies stärkt seine finanzielle Basis und wird das Vertrauen auf den Kapitalmärkten auch bei ausländischen Investoren fördern. RISIKEN UND CHANCEN IM PORTFOLIO AUSBALANCIEREN. Das Paket sendet ein wichtiges Zeichen und schafft neue Chancen auf der Anleihen- und der Aktienseite, insbesondere im Konsumsektor (und dessen Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.) Die begleitende Geldpolitik stützt auch die Onshore-Zinssätze. Der wachstumsorientierte Ton deutet auf eine weiterhin lockere Geldpolitik (der PBOC) hin, was sich positiv auf Onshore-Renditen und Laufzeiten auswirken wird. Chinesische Anleihen haben zudem Diversifikationsvorteile durch geringe Korrelation und Volatilität zu anderen Anlageklassen. „Die Entscheidungen sind vermutlich kein Wendepunkt für den Immobiliensektor, aber ein Schritt in die richtige Richtung“, so Chan. Es bleibe jedoch abzuwarten, ob sich die makroökonomischen Daten verbessern und zusätzliche Unterstützung erforderlich ist.

"Infrastruktur ist für viele Länder der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum, und Investitionen in diesen Bereich bieten Stabilität und langfristige Wertsteigerung." von Karl Banyai, Director Sales für Franklin Templeton

Das Ziel eines BIP-Wachstums von 5 % für 2024 scheint jedoch wieder erreichbar. China bleibt ein wichtiger wirtschaftlicher Akteur mit attraktiven strategischen Chancen. Eine langfristige Perspektive und ein umsichtiges Risikomanagement sind allerdings entscheidend, um die komplexen Marktdynamiken zu navigieren. BREITE AUSTELLUNG. Die richtige Strategie für jeden Anleger unterscheidet sich je nach seinen Bedürfnissen und Interessen. Auch Karl Banyai, Director Sales für Franklin Templeton in Wien, empfiehlt eine breite Aufstellung in verschiedenen Märkten, Branchen und Anlageoptionen, seien es Wachstumsmärkte, nachhaltige Innovationen oder kostengünstige ETFs.

WACHSTUM UND INFRASTRUKTUR. Aktien aus Schwellenländern bieten für ihn enormes Potenzial für langfristiges Wachstum. Diese Länder, zu denen Märkte wie Indien, China oder Brasilien gehören, haben durch ihre rasante wirtschaftliche Entwicklung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sie bieten Möglichkeiten das Portfolio gut zu streuen und von der Dynamik unterschiedlicher Regionen zu profitieren. Der Templeton Asian Smaller Companies Fund (ISIN: LU0300738514) etwa investiert in kleinere Unternehmen aus Asien, die mitunter enormes Wachstumspotenzial haben, erklärt Karl Banyai: „Für private Anleger, die langfristig denken, bietet dieser Fonds eine spannende Möglichkeit, von Asiens Wirtschaftskraft zu profitieren.“

Eine andere Option ist der Clearbridge Global Infrastructure Value Fund (ISIN: LU1379126209). Dieser konzentriert sich auf Infrastrukturprojekte weltweit – von Verkehrsnetzen über Energie bis hin zu Wasserversorgung. „Infrastruktur ist für viele Länder der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum, und Investitionen in diesen Bereich bieten Stabilität und langfristige Wertsteigerung. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten kann eine solche Anlage eine solide Basis für das Portfolio sein“, erklärt Banyai. NACHHALTIGKEIT IM FOKUS. Im Zuge der globalen Wirtschaftstransformation hin zu mehr Nachhaltigkeit spielen Fonds, die diese unterstützen, eine immer größere Rolle. Der Templeton Global Climate Change Fund (ISIN: LU0300737177) investiert in Unternehmen, die Klimawandel-Lösungen anbieten und von der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten profitieren. Eine weitere Möglichkeit ist der Franklin Innovation Fund (ISIN: LU1811132693), der sich auf Unternehmen konzentriert, die durch technologische Innovationen die Wirtschaft transformieren. Dazu gehören etwa die Bereiche künstliche Intelligenz, Biotechnologie oder digitale Transformation. DAS INTERESSE AN EFTS WÄCHST. „Österreichische Kleinanleger zeigen ein starkes Interesse an kostengünstigen und transparenten Anlagemöglichkeiten wie ETFs“, gibt Banyai Einblick in den österreichischen Markt. Auch Franklin Templeton bietet hier eine breite Palette für Anleger, die eine langfristige und kosteneffiziente Strategie verfolgen wollen. Der Franklin India ETF (ISIN: LU0231203729) etwa bietet Zugang zu einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte.

"Die Immobilienbranche wird sich zumindest stabilisieren und sich positiv auf andere Sektoren und den Binnenkonsum auswirken." von Vanessa Chan, Head of Asian Fixed Income Investment Fidelity

Der ETF Franklin FTSE Developed World ETF (ISIN: IE00BHZRQZ17) bietet Zugang zu Aktienmärkten in entwickelten Ländern weltweit, darunter die USA, Europa und Asien. Er ist interessant für Anleger, die ihr Portfolio global diversifizieren und von der Stabilität etablierter Märkte profitieren wollen. Er ermöglicht es in Branchen und Unternehmen mit starker Marktstellung zu investieren und minimiert so das Risiko, sich auf einzelne Regionen oder Sektoren zu konzentrieren. Besonders günstig ist der Franklin FTSE Developed World ETF (ISIN: IE000RMSQKW6) mit 0,09% Gebühren. Für Anleger, die von der aktuellen Stärke der US-Wirtschaft profitieren wollen, könnte der Franklin S&P 500 Paris Aligned ETF eine gute Wahl sein. Er orientiert sich am S&P 500 Index, berücksichtigt dabei aber auch Umweltaspekte, die im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens stehen.