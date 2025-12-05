Private Banking & Wealth Management steht vor allem für Vertrauen, Langfristigkeit und persönliche Beratung über Familiengenerationen hinweg. Gerade jetzt ist viel im Umbruch: in den nächsten Jahren erfolgt die historisch gesehen größte Vermögensübergabe der Geschichte – immer weniger junge Menschen erben das Vermögen einer großen Generation, alleine in Österreich geht es da um eine Größenordnung von 20 Milliarden pro Jahr, Tendenz steigend.

Hinzu kommt, dass sich das Kundenverhalten verändert: Es wird höchste Innovationskraft von Banken gefordert, Kunden wollen auf höchstem Niveau beraten werden, erwarten höhere Kontaktfrequenzen und vor allem: digitale Tools, die all dies unterstützen werden praktisch als selbstverständlich vorausgesetzt. Unser Ziel ist es, hochwertigste Beratung mit den modernsten digitalen Möglichkeiten zu verbinden.

Aufgrund der geopolitischen Veränderungen und durch die zunehmende Politisierung der größten Volkswirtschaften entwickeln sich insgesamt, aber gerade auch in Bezug auf Amerika und Westeuropa, viele mögliche zukünftige Szenarien und damit steigt die Volatilität.

Bleibt die US-Notenbank unabhängig oder wird diese auch komplett politisch vereinnahmt? Nutzt oder schadet Trumps „deal-getriebenes“ Denken langfristig der amerikanischen Wirtschaft? Die Phantasie bezüglich KI ist riesig – wird sich das auch in positivem Wirtschaftswachstum niederschlagen? Und halten die Handelszölle vor Gericht und wie wirken sie sich auf die Inflation aus?

Am Ende des Tages kommt vor allem dem Gewinnwachstum von Unternehmen hohe Bedeutung zu, und da gibt es für nächstes Jahr noch kaum negative Anzeichen. Aber all das sind Fragen, die als Antwort klare Ziele, eine langfristige Strategie und ein professionelles Management erfordern – unsere hochkompetenten Berater und unsere moderne Vermögensverwaltung bietet hier gute Lösungen. Zu den großen Zukunftsthemen zählen vor allem drei Bereiche: Erstens, die strukturierte Nachfolgeplanung und Vermögensübergabe – das Kundeninteresse, das wir für unsere regelmäßigen Veranstaltungen mit unseren Experten zu diesem Thema sehen, ist groß.

Zweitens, alternative Investments und hier vor allem Private Markets, also Veranlagungsmöglichkeiten abseits der Börsen, die sowohl Renditechancen bieten als auch einen Beitrag zur Diversifizierung leisten. Diese Veranlagungsklasse wächst rasch. Private Markets setzen sich zusammen aus Private Equity, Private Debt, Investments in Infrastruktur sowie Immobilien.

Wir bauen das Angebot aus um weitere attraktive Veranlagungsmöglichkeiten abzudecken. Und nicht vergessen darf man Edelmetalle und insbesondere Gold, was aufgrund der geopolitischen Situation sowie der anhaltend hohen Zentralbanknachfrage heuer eine sehr gute Performance gezeigt hat.