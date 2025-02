Neuer Laufzeitenfonds: „3 Banken Bond Plus 2031“

Anleihen bieten wieder interessante Perspektiven für Anleger. Erich Stadlberger (Bild oben), Leiter des Private Bankings bei der Oberbank, erklärt: „Der Euro-Anleihenmarkt bietet nach wie vor taugliche Möglichkeiten für Investments, wir präferieren aktuell breit gestreute Unternehmensanleihen im mittleren Laufzeitbereich.“ Mit dem neuen „3 Banken Bond Plus 2031“ (ISIN: AT0000A3HTU7) bringt die Oberbank einen aktiv gemanagten Fonds auf den Markt, der vor allem in internationale Unternehmensanleihen investiert.

Das Portfolio ist breit gestreut und soll rund 100 Emittenten umfassen, darunter auch Hochzins- und Nachranganleihen solider Unternehmen. Neben Rendite und Risiko wird auch auf Nachhaltigkeitskriterien geachtet.

Investiert wird nur in Unternehmen, die sich einer nachhaltigen Wirtschaftsweise verpflichten und innerhalb ihrer Branche eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Zeichnungsfrist des Fonds läuft vom 18. Februar bis 31. März 2025. Der Fonds startet am 1. April 2025. Ein vorzeitiger Ausstieg ist auch vor Laufzeitende möglich. Die Rücklösung erfolgt am 31. März 2031. Zudem gibt es eine jährliche Zinsausschüttung, die für Investoren mit einem regelmäßigen Ertrag interessant sein könnte.