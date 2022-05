Nachhaltigkeit bedeutet Verantwortung

Doch die Unternehmen neigen dazu, wesentliche nichtfinanzielle Informationen zu wenig an die Märkte weiterzugeben. In den vergangenen zehn Jahren hat sich vieles verbessert, doch die Berichterstattung der Unternehmen über ESG-Faktoren ist jedoch nach wie vor von sehr unterschiedlicher Qualität und Vergleichbarkeit. „Der Vorteil von NAM liegt darin, dass wir in der Lage waren, Instrumente zu entwickeln, mit denen wir uns ein einigermaßen genaues Bild von der ESG-Leistung der Unternehmen machen konnten, noch bevor die ESG-Berichterstattung auf breiter Front Einzug hielt. Dies geht über die Inanspruchnahme von Research-Anbietern hinaus und beruht auf der frühzeitigen Einführung und schrittweisen Verbesserung von Instrumenten für verantwortungsbewusstes Investieren“,sagt Johannes Rogy.

Zur Auswahl der Wertpapiere für ein nachhaltiges Portfolio sagt Thomas Loszach von der Investmentgesellschaft Fidelity: „Wir leben aktive Interessenvertretung und Dialog. In diesem Sinne arbeiten wir mit den Unternehmen zusammen, in die wir investieren. Gemeinsam mit den Firmenleitungen versuchen wir, positive Veränderungen anzustoßen und überwachen laufend die erreichten Fortschritte.“ Die Erfahrung als Investor zeigen, so Loszach, dass sich im aktiven Dialog oft mehr bewirken lässt als mit dem Ausschluss aus dem Investmentuniversum. „Von innen heraus auf Veränderungen hinwirken und so zu einer besseren Welt beitragen – davon sind wir überzeugt“, so Loszach weiter.

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste

Die Wasser- und Abfallbranche sind vergleichsweise unzureichend analysiert, was Anlagechancen eröffnet. Wie lässt sich eine wachsende Weltbevölkerung mit sauberem Wasser versorgen? Wie bekommen wir die immer größer werdenden Müllberge in den Griff? Das sind Fragen, die das Potenzial der Branche verdeutlichen. Der Fidelity Sustainable Water & Waste Fund vereint die aussichtsreichsten Firmen aus diesen beiden interessanten Sektoren in einem Portfolio, das eher defensiv ausgerichtet ist. Es enthält keine bzw. nur wenige Aktien von Technologie- oder Finanzunternehmen.

Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund

Anlageziele sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und positiver Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die im Rahmen ihres Produkt- oder Dienstleistungsangebots klima- und umweltfreundliche Lösungen, unter anderem im Bereich erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz, oder gesellschaftliche Lösungen entwickeln, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert mindestens 75 Prozent seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit.