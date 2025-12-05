Langfristige Veranlagung als Win-win-Strategie

Das Interesse an Wertpapieren hat in Österreich ein All-Time-High erreicht, 42 Prozent der Befragten unseres aktuellen Finanzmonitors 2025 haben Interesse an Wertpapieren und bereits 37 Prozent besitzen tatsächlich Wertpapiere. Vor allem bei den Jungen hat das Interesse an Wertpapieren stark zugenommen, während Frauen weiterhin deutlich risikoaverser sind als Männer.

Die private Zukunftsvorsorge ist ein wesentlicher Eckpfeiler, um den eigenen Wohlstand auch im Alter abzusichern. Das ist insbesondere für Frauen wichtig, um einen „Pension Gap“ zu vermeiden, da ihre durchschnittliche Alterspension nach wie vor deutlich unter der von Männern liegt.

Investments in Wertpapiere können zudem eine Win-win-Strategie darstellen: Anlegerinnen und Anleger haben die Chance, trotz überschaubarer Risiken, langfristige Renditen zu erzielen, während gleichzeitig die Wirtschaft gestärkt wird.

Langfristige Investments in Wertpapieren können einen wesentlichen Beitrag zur Vorsorge und zum Erhalt des realen Werts von Geldvermögen leisten, das sonst durch die hohe Inflation zum Schrumpfen verdammt ist.

Besonders junge Menschen haben das bereits erkannt und nutzen Wertpapier-Sparen immer häufiger als wichtige Säule ihrer Zukunftsvorsorge.

Auf Profis vertrauen.

Das Timing der Aktienmärkte richtig zu antizipieren, ist jedoch auch für professionelle Marktteilnehmer eine große Herausforderung. Wichtig ist daher, die Investmentstrategie unter Berücksichtigung der Ertragsziele in Verbindung mit dem tolerierbaren Risiko klar auszuarbeiten und diese langfristig zu verfolgen.

Dies gilt sowohl für konservative wie auch ausgewogene oder risikofreudige Anlegerinnen und Anleger. Das aktuelle Jahr mit starken Marktturbulenzen hat gezeigt, wie rasch sich die Kurse auf den Märkten ändern können.

Daher ist eine langfristige Anlageperspektive unerlässlich, um erfolgreich zu veranlagen. Unser Finanzmonitor zeigt allerdings, dass sich das Anlageverhalten in Österreich insgesamt in die richtige Richtung entwickelt.

Wertpapiere sind längst in der Breite angekommen und werden kaum mehr als spekulative Instrumente gesehen, um zu „zocken“ und kurzfristige Gewinne zu lukrieren, sondern zunehmend als solide Form des dauerhaften Vermögensaufbaus.