Die Oberbank feierte ihr 40-jähriges Bestehen in Niederösterreich und Burgenland. Seit seiner Gründung im Jahr 1985 hat sich die Oberbank zu einer festen Größe in der Region entwickelt. „Vor 40 Jahren begann in Niederösterreich die erfolgreiche Expansion der Oberbank. Heute sind wir in fünf Ländern präsent – neben Österreich auch in Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Ungarn“, so Vorstandsdirektorin Romana Thiem. Die letzten 40 Jahre umreißt sie als das goldene Zeitalter der Oberbank. „Alleine in den letzten zehn Jahren haben wir den Jahresüberschuss verdreifacht und die Marktkapitalisierung auf fast fünf Milliarden vervierfacht. Wir zählen heute zu den eigenkapitalstärksten Banken Europas und zu den am besten gerateten Banken in Österreich.“