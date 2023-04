Gold steigt über die 2.000-Dollar-Marke

In der vergangenen Woche konnte der Goldpreis dank der aktuellen Finanzmarktturbulenzen um mehr als 100 Dollar zulegen. Die Verunsicherung an den Finanzmärkten hat den Goldpreis nach einem turbulenten Wochenende am Montag sogar erstmals seit einem Jahr über die 2.000-Dollar-Marke getrieben. Der Preis für eine Feinunze stieg an der Londoner Rohstoffbörse auf 2009 Dollar.

Verlief im Vorjahr die Preisentwicklung durch die stark steigenden Zinsen und den aufwertenden US-Dollar noch eher mäßig, gewinnt der Preis seit Jahresende 2022 wieder an Fahrt. Wer also schon in den letzten Monaten auf Gold als Anlage gesetzt hat, darf sich freuen. Und der Goldpreis könnte im aktuellen Wirtschaftsumfeld ohne Probleme auch weiter rasend steigen, so die Experten.

Gold mit Verantwortung

Mit der steigenden Nachfrage wird von den Anlegern jedoch auch die Herkunft des Rohstoffs Gold hinterfragt und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen gefordert. So gewinnt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung. Darauf reagieren auch die Anbieter. Reinhard Walz, Leitung Vertrieb und Marketing bei Ögussa: „Die in den Produkten der Ögussa enthaltenen Edelmetalle – das betrifft selbstverständlich auch unsere Ögussa Goldbarren – sind zum größten Teil aus dem Recycling von in Europa gesammeltem Altmaterial. Solche ressourcenschonend wiedergewonnenen Edelmetalle sind jeder Art von Minenmaterial in Bezug auf Sozialstandards und Umweltauswirkungen weit überlegen. Anleger können mit absolut gutem Gewissen investieren.“