An die schlechten Nachrichten für Österreichs Wirtschaft hat man sich langsam gewöhnt: Erst korrigieren Konjunkturforscher ihre Wachstumsprognosen für die heimische Wirtschaftsleistung, gefolgt von der Erkenntnis, dass wir uns im dritten Rezessionsjahr befinden. Laut IWF-Prognose werde Österreich das einzige Industrieland weltweit sein, dessen Wirtschaft heuer neuerlich schrumpft.

Hinzu kommen überdehnte Staatsfinanzen und ein heimisches Budgetdefizit, das sogar die pessimistischsten Aussichten übertrifft. Die Inflation bleibt mit drei Prozent im laufenden Jahr deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent. Die Preissteigerungsraten sind hierzulande höher als in vielen Ländern der Eurozone. Die beschriebene Situation lässt sich auch an der Zahl der österreichischen Firmeninsolvenzen ablesen: 2024 gab es 6.600, dieses Jahr werden um die 8.000 erwartet.

Zärtlicher Protest

Mit Blick auf diese Meldungen fühlt sich Hoffnung fast so an wie ein zärtlicher Protest gegen die herrschende Krisenatmosphäre. Aber Zuversicht ist und bleibt ein wichtiger Antrieb, denn sie enthält den Wunsch nach Veränderung und bringt Entwicklungen ins Rollen. Es ist jedenfalls besser, als mit dem Finger auf die ohnehin schon schlechte Stimmung zu zeigen und zu glauben, dass sich dadurch etwas ändert. Und es gibt sie ja doch noch, die guten Nachrichten, auch wenn man aktuell etwas länger danach suchen muss: Während viele Ökonomen die heimische Wirtschaft auf Schrumpfkurs sehen, prognostizieren die Volkswirte der Österreichischen Nationalbank für 2025 ein kleines Plus von 0,2 Prozent und damit vielleicht doch ein Ende der Rezession.