FondsSuperMarkt startet in Österreich

Vertriebsexperte Wolfgang Egger und Investmentprofi Christian Pabst starten die Marke „FondsSuperMarkt“. Über das Online-Fondsportal können Kunden für nur einen Euro pro Monat mehr als 1.500 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Mit dieser „All In Fee“ sind ebenfalls die Depotgebühr, die Kontoführungsgebühr und sämtliche Transaktionsspesen bei Kauf und Verkauf der ausgewählten Investmentfonds abgedeckt.

Die Zusammenarbeit erfolgt mit „FondsSuperMarkt“ in Deutschland, welcher mit rund 15.000 Kunden bereits knapp 900 Mio. Euro an Kundenvermögen betreut.

Der FondsSuperMarkt agiert mit den modernsten technischen Standards. Die Depoteröffnung selbst erfolgt in nur wenigen Minuten und in einfachen Schritten zu 100 Prozent online mit dem in Österreich bekannten Depotbankpartner Hellobank/Easybank.