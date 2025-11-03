Finanzbildung ist Zukunftskompetenz

von Erich Mayer

Wir lernen lesen, schreiben und rechnen – aber kaum jemand lernt, wie man mit Geld umgeht. Dabei betrifft das Thema jeden von uns, täglich und lebenslang. Finanzbildung ist kein Luxus, sondern eine Schlüsselkompetenz für Selbstbestimmung und Zukunftssicherheit. Und doch: Österreich liegt laut OECD beim Finanzwissen im unteren Drittel Europas. Das ist nicht nur ein Bildungsdefizit – das ist ein Standortnachteil.

Denn wer die Grundmechanismen von Zinsen, Inflation oder Pensionsvorsorge nicht versteht, trifft Entscheidungen im Blindflug. Junge Menschen bezahlen heute digital, wissen aber oft nicht, was Inflation mit ihrem Konto macht oder warum ein Kredit teuer werden kann.

Gleichzeitig werden Finanzprodukte komplexer: ETFs, Kryptowährungen oder nachhaltige Anlagen – Chancen ja, aber nur für jene, die verstehen, was dahintersteckt. Finanzbildung ist kein Nischenthema für Banker, sondern soziale Infrastruktur. Sie entscheidet darüber, ob Menschen souverän mit ihrem Einkommen umgehen können, ob sie sparen, vorsorgen oder investieren.

Wer seine Finanzen versteht, kann Krisen besser bewältigen. Wer es nicht tut, ist anfälliger für Überschuldung und Fehlinformation. Finanzkompetenz stärkt also nicht nur das individuelle Wohl, sondern auch das Vertrauen in Wirtschaft und Institutionen.

Daher muss die nationale Strategie forciert umgesetzt werden. In Schulen, aber auch darüber hinaus. Kinder und Jugendliche sollten früh lernen, wie man Budget plant, spart, vergleicht, investiert.

Finanzbildung darf nicht davon abhängen, ob Eltern das Thema zu Hause besprechen oder ob jemand zufällig einen engagierten Lehrer hat. Sie muss noch stärker Teil des Lehrplans werden – systematisch, verständlich und praxisnah.