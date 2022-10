Fidelity: Neuer Fonds mit Fokus Artenvielfalt

Chancen fĂŒr Investoren

In diesem Segment stecken auch unglaubliche Möglichkeiten fĂŒr Anleger, die nicht nur ein Auge auf die Rendite haben, sondern auch einen Beitrag fĂŒr eine bessere Welt leisten wollen. Der neue Fidelity Sustainable Biodiversity Fund wird von Velislava Dimitrova verwaltete. Er strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen an, die zu einem besseren Schutz der Artenvielfalt rund um den Globus beitragen. Das kann auf der einen Seite dadurch geschehen, dass Unternehmen Verbesserungen im eigenen Betrieb vornehmen um die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu minimieren oder auf der anderen Seite durch die Entwicklung neuer Lösungen, um den Verlust an Artenvielfalt zu stoppen.

Die Lösungsanbieter wie die Best-in-Class-Unternehmen sind in einer Vielzahl von Branchen sowie in allen Regionen und LĂ€ndern zu finden. Thomas Loszach, Country Head Austria and CEE, bei Fidelity International: „Den Verlust an Artenvielfalt betrachten wir aus einer umfassenden Perspektive. Daher kann dieser Fonds mit seiner diversifizierten Produktstruktur in eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen investieren. Sein Anlageuniversum kann er auf alle Industriezweige, Regionen und Marktkapitalisierungen ausdehnen und so die besten Anlageideen aufspĂŒren, um Alpha zu generieren und die BiodiversitĂ€t zu schĂŒtzen.“