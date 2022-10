Extra-PS für das Depot

Der Mega-Börsengang von Porsche: Noch bis zum 28. September bietet Volkswagen Porsche-Vorzugsaktien in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro an. Damit liegt die erwartete Bewertung der Porsche AG bei 70 bis 75 Milliarden Euro. Die Hälfte der 911 Millionen Aktien wird stimmrechtslos sein. Nur ein Viertel dieser stimmrechtslosen Aktien und damit 113,9 Millionen Anteile oder 12,5 Prozent des Grundkapitals werden beim Börsengang verkauft. Die Erstnotiz – also der Eröffnungskurs am Tag des Börsengangs – ist im Prospekt für den 29.September vorgesehen. Das Interesse an dem Papier ist hoch und Investmentbanker gehen davon aus, dass die Emission voraussichtlich über die ganze Preisspanne überzeichnet ist.

Mit einem Emissionsvolumen von 8,7 bis 9,4 Milliarden Euro wäre der Stuttgarter Sportwagenbauer damit nach der Telekom- Aktie der größte Börsengang in Deutschland. Porsche gilt unter Investmentbankern – allein schon wegen der Marke – als Selbstläufer. Interessierte sollten jetzt noch zeichnen oder nach der Notierung am 29. September direkt am Börsenparkett kaufen. Der Renditebringer aus Maranello: Der italienische Automobilhersteller Ferrari (ISIN: NL0011585146) trotzt ebenfalls der Krise. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Maranello in der italienischen Provinz Modena – aber Rechtssitz in Amsterdam – wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und betreibt bis heute das erfolgreichste Formel-1-Team der Welt. Das Unternehmen war lange Zeit eine Tochter von Fiat und später von Fiat Chrysler Automobiles. Erst seit 2015 ist das Unternehmen an der New York Stock Exchange gelistet. Seit der ersten Notierung an der Börse vor rund sieben Jahren hat der Wert der Aktie um 91 Prozent zugelegt. Selbst in den letzten zwölf Monaten zeigte sich das Papier krisenresistent: Plus 5,95Prozent. Die Zahlen sind gut und wie der Global Wealth Report zeigt: Die Zahl der Millionäre und so der potenziellen Kundschaft steigt.