Von Barbara Fohringer

IMM bietet eine große Anzahl an verschiedenen Münzen an, darunter auch spezielle Editionen und Produkte mit Österreich-Bezug. Welche Produkte sind bei Ihnen besonders gefragt?

Thomas Eilf: Es sind ganz stark die genannten Prägungen mit Österreich-Bezug. Diese verbinden den Glanz und die Wertentwicklung des Edelmetalls mit heimatlichen Themen und Motiven – man bekommt also ein Stück Heimat und Geschichte unvergänglich in Gold oder Silber bewahrt.

Darüber hinaus werden natürlich Anlageprodukte sehr stark nachgefragt wie beispielsweise die sogenannten „Tafelbarren“ in Gold und Silber, die den Vorteil haben, das Edelmetall klein portioniert veräußern zu können und nicht immer gleich eine ganze Unze liquidieren zu müssen, wenn man das Geld benötigt.

Haben Münzen nicht nur den Goldwert, sondern auch einen emotionalen Wert des Sammelns?

Auf jeden Fall! Man muss deutlich unterscheiden zwischen der reinen Anlage und dem Sammeln von Münzen. Bei der Anlage ist das Motiv komplett egal. Am besten ist es für Anleger, sofern sie die entsprechenden Mittel haben, wenn sie sich gegossene Barren in möglichst großer Stückelung sichern. Denn diese weisen prozentual den geringsten Aufpreis auf den Goldpreis auf.

Ein Münzsammler sammelt jedoch aus Interesse am Thema, an der Epoche, an der Schönheit der Motive und Prägungen. Münzen sind Kunstwerke im Miniaturformat, sie tragen in ihren Motiven das weiter, was uns in unserem Land, in unserer Kultur wichtig ist.

Die Münzprägung ist ein enorm aufwendiger und sehr manueller Prozess – das geht von der Designerstellung über speziell ausgebildete Künstler über den Werkzeugbau und das Polieren der Ronden bis hin zur Prägung selbst.

Jeder einzelne Produktionsschritt ist mit manuellem Aufwand verbunden – und das zeigt sich auch im Endergebnis. Eine schön gestaltete und geprägte Münze löst immer einen Wow-Effekt aus, wenn man sie in den Händen hält.

Darf es dabei auch nostalgisch oder humorvoll werden?

Natürlich. Ich würde sogar behaupten, dass wir Österreicherinnen und Österreicher generell sowohl ein wenig nostalgisch als auch humorvoll sind. Das darf sich durchaus auf den Prägungen, die unser Land und unsere Kultur würdigen, widerspiegeln.

Welche Rolle spielen andere Edelmetalle wie Silber bei Münzen?

Aus meiner Sicht aktuell eine zu geringe. Silber wird massiv unterschätzt, dabei hat es 2025 eine noch größere Preissteigerung erfahren als Gold. Und während die Unze Gold allmählich fast schon unerschwinglich ist, ist Silber immer noch leistbar.

Ich kann daher nur eine ganz klare Empfehlung für Silber aussprechen. Es muss nicht immer nur Gold sein, was glänzt.

Barbara Fohringer