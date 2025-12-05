Die wirtschaftliche Entwicklung als wesentliches Thema

Das Jahr 2025 war bislang ein gutes Aktienjahr. Während zunächst europäische Werte die Nase vorn hatten, holten im weiteren Jahresverlauf US-Aktien auf. Allerdings hat der schwache US-Dollar aus Sicht eines Euro-Investors die gute Performance geschmälert. Zu den Kursanstiegen trugen neben der KI-Euphorie auch die Zinssenkungen der Zentralbanken bei. Anleihen hatten es dagegen heuer schwer. Gold wiederum eilte von einem Rekordhoch zum anderen.

Im kommenden Jahr wird die wirtschaftliche Entwicklung ein wesentliches Thema an den Kapitalmärkten sein. In Europa werden die Marktteilnehmer schauen, inwiefern die angekündigten Staatsausgaben in Ländern wie Deutschland der Konjunktur Auftrieb geben. In den USA wird man dagegen analysieren, ob sich die Wirtschaft abschwächt, worauf die letzten Arbeitsmarktzahlen hindeuten.

Eine Rezession ist aber aktuell nicht in Sicht. Im Fokus dürften auch wieder die Zentralbanken stehen. Während die EZB ihre Zinssenkungen wahrscheinlich beendet hat, hat die US-Fed ihren Zinssenkungszyklus nach neunmonatiger Pause wieder aufgenommen.

Sie steht unter enormen Druck der US-Regierung, die Zinsen deutlich zu senken. Eine zentrale Frage ist, wie stark die US-Regierung die Unabhängigkeit der Fed nach dem Ende der Amtszeit des Fed-Vorsitzenden Powell im Mai beschneiden wird.

Dies könnte zu Verwerfungen an den Kapitalmärkten führen. Neben diesen Themen werden uns im nächsten Jahr der US-Zollkonflikt und geopolitische Krisenherde weiter begleiten. Das nächste Jahr hat also das Potenzial für große Schwankungen.

Aus heutiger Sicht stehen wir Aktien weiter positiv gegenüber, sind allerdings wegen der vorhandenen Risiken und teilweise hohen Bewertungen nicht euphorisch.

Bei Anleihen, die den Sockel eines gemischten Portfolios darstellen, fokussieren wir uns auf den Bereich der besten Bonität. Gold ist bei uns ein fester Bestandteil des Portfolios.