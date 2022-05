Die Altersvorsorge vom Chef

In den Pensions- und Vorsorgekassen gewinnen die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung. „Wir gehen sowohl in der Vorsorgekasse als auch in der Pensionskasse den Weg der Dekarbonisierung. Pensions- und Vorsorgekasse haben das Montréal Carbon Pledge Abkommen unterzeichnet – die Vorsorgekasse sogar als erstes Finanzinstitut im deutschsprachigen Raum. Damit haben sich unsere Gesellschaften dazu verpflichtet, den CO 2 -Fußabdruck ihres Portfolios zu messen und zu veröffentlichen. So hat die VBV im Jahr 2020 in der Pensionskasse und Vorsorgekasse den CO 2 -Fußabdruck ihrer Aktien-Investments um rund 150.000 Tonnen CO 2 reduziert“, sagt Andreas Zakostelsky.

Auch die Valida Holding hat strenge Ausschlusskriterien definiert. In der Pensionskasse werden Fonds in Bezug auf die Integration von Environmental Social Governance Anlagekriterien (ESG) in ihrem Investmentprozess beurteilt. Martin Sardelic: „Wir legen bei Valida seit vielen Jahren großen Wert auf hohe Nachhaltigkeitsstandards und das Feedback unserer Kundinnen und Kunden zeigt, dass diese auf sehr breite Resonanz stoßen.“

Helene Tuma