DenizBank finanziert Polypropylen-Produktionsanlage

Die DenizBank spielt eine Schlüsselrolle bei einer der größten Finanzierungen der Export Credit Agency (ECA). Sie ist neben anderen namhaften internationalen Kreditgebern Teil eines Konsortiums, das ein Kreditpaket in Höhe von 1,3 Mrd. Dollar für die Finanzierung einer Polypropylen (PP)-Produktionsanlage und eines Terminals bereitstellt. Das wegweisende Zwei-Milliarden-Dollar-Projekt wird unter der Leitung der Rönesans Holding in der Türkei umgesetzt.

Die PP-Produktionsanlage, die in Partnerschaft mit Sonatrach, dem größten Öl- und Gasunternehmen Afrikas, entwickelt wurde, wird eine jährliche Produktionskapazität von 472.500 Tonnen haben und damit etwa 17 Prozent des türkischen PP-Bedarfs decken. Es wird außerdem erwartet, dass bis zu 4.500 Arbeitsplätze im Baugewerbe und 300 Dauerarbeitsplätze geschaffen werden, was das Engagement der DenizBank zur Unterstützung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in der Industrie verdeutlicht.