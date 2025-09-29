Das Sparbuch: Ein Klassiker mit Kultstatus

Es ist ein Phänomen, das schwer zu erklären ist. Das Sparbuch ist nach wie vor eine der beliebtesten Sparmethoden in Österreich. Eine Vorliebe, die auf Kosten der Rendite geht. Wird die Inflation berücksichtigt, ergibt sich für viele Sparer ein negativer Realzins – die Kaufkraft des Guthabens sinkt. Warum aber sind Sparbücher oder Sparkonten bei den Österreichern trotzdem beliebt? Die Gründe dafür nennt Daniela Barco, Vorständin Privatkunden der UniCredit Bank Austria: „Das Sparkonto bietet Einfachheit, Sicherheit und Flexibilität. Vielen Menschen schätzen, dass ihr Geld jederzeit verfügbar ist. Auch das Vertrauen in eine bewährte und vertraute Anlageform spielt eine Rolle. Auch wenn Wertpapiere gerade in Zeiten höherer Inflation für die Zukunftsvorsorge unverzichtbar sind, setzen viele Kundinnen und Kunden aus diesen Beweggründen weiterhin auf das Sparkonto.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © UniCredit Bank Austria

„Das Sparkonto bietet Einfachheit, Sicherheit und Flexibilität.“ von Daniela Barco UniCredit Bank Austria

Weiters sind Sparbucheinlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Institut durch die gesetzliche Einlagensicherung besichert.

Aktuelle Zinsen Die Banken bieten bei Tagesgeld derzeit variable Zinsen von 0,01 Prozent bis maximal 2 Prozent p.a. Etwas mehr bekommt man als Neukunde, hier winken je nach Angebot fixe Zinsen von meist 2,25 Prozent. Diese fallen aber nach wenigen Monaten auf niedrige variable Zinsen. Die AK-Konsumentenschützer warnen daher: „Die Banken locken Kundinnen und Kunden mit attraktiven Zinsen für täglich fällige Sparkonten und Onlineprodukte. Doch oft purzeln die Zinsen nach kurzer Zeit auf etwa 0,01 Prozent oder werden von der Bank einseitig geändert.“ Muss die Spareinlage nicht täglich verfügbar sein, bekommt man beispielsweise bei einer Bindung von drei Jahren immerhin zwischen 1,7 und 2,6 Prozent fixe Zinsen – je nach Bank und Angebot. Wobei zu berücksichtigen ist, dass auf Erträge aus Geldeinlagen eine Kapitalertragsteuer (KeSt) von 25 Prozent erhoben wird.