Lange galt der US-Dollar als unerschütterliche Weltleitwährung. Doch 2025 mehren sich die Zeichen, dass diese Dominanz Risse bekommt. „Der Dollar ist globales Geld, weil er Handel abwickelt, Werte speichert und Sicherheit bietet“, erklärt Gerhard Winzer, Chefvolkswirt der Erste Asset Management. Doch genau diese Sicherheitswahrnehmung gerät ins Wanken. Der US-Dollar fiel zuletzt den fünften Monat in Folge, gegenüber dem Euro verlor er seit Jahresbeginn 8,4 Prozent an Wert.

„Die Zeiten automatischer Kapitalflüsse in den US-Markt sind vorbei.“

Verlorenes Vertrauen

Die Ursachen sind strukturell wie politisch. Winzer betont, dass der Dollar als Reservewährung bislang eine beispiellose Nachfrage generierte: „Zentralbanken halten rund 58 Prozent ihrer Währungsreserven in Dollar. Diese starke Nachfrage hat über Jahrzehnte hinweg die US-Finanzierungskosten niedrig gehalten.“ Doch inzwischen würden Investoren nicht mehr „blind“ in die USA investieren. Winzer: „Die Zeiten automatischer Kapitalflüsse sind vorbei – das Vertrauen bröckelt, und mit ihm die Risikoprämien.“ Ein Grund dafür: Die Haushaltspolitik unter US-Präsident Donald Trump. Geplante Steuersenkungen und wachsende Budgetdefizite verunsichern die Märkte. „Die USA weisen ein Leistungsbilanzdefizit von rund vier Prozent des BIP auf – das entspricht über 1.000 Milliarden Dollar jährlich. Diese Summe muss finanziert werden – und das wird zunehmend schwieriger“, so Winzer.