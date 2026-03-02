Bitcoin-Kurs: Experten sehen Einstiegschance nach Preissturz

Die weltweit größte und älteste Kryptowährung, Bitcoin, erlebt einen der markantesten Rückschläge ihrer jüngeren Geschichte. Noch am 6. Oktober 2025 hatte Bitcoin mit 126.080 US-Dollar (106.160 Euro) ein neues Allzeithoch markiert. Nun fiel der Kurs auf 60.001 US-Dollar (50.540 Euro). Innerhalb weniger Monate hat sich der Preis damit nahezu halbiert. Der drastische Kursrückgang traf insbesondere Anleger, die in der späten Rallye-Phase eingestiegen waren. Zahlreiche stark gehebelte Positionen wurden liquidiert, ein klassischer Verstärker in Abwärtsphasen. Zusätzlich belasteten Kapitalabflüsse aus US-Spot-Bitcoin-ETFs den Markt. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump sind sämtliche Kursgewinne wieder aufgezehrt. Spekulationen auf eine staatliche Bitcoin-Reserve in den USA erfüllten sich bisher nicht. Parallel dazu verzeichnete Gold deutliche Zuflüsse und Kursgewinne – ein Umstand, der dem Narrativ vom „digitalen Gold“ spürbar zusetzt.

Ergänzung im Portfolio Doch warum sollte man gerade jetzt in Kryptowährungen investieren? „Idealerweise zoomt man raus und betrachtet den langfristigen Trend. Denn langfristig hat sich insbesondere bei Bitcoin der Wert beeindruckend entwickelt. Wer lange Zeit gezögert hat und beim All-Time-High vorsichtig war, könnte jetzt eine reizvolle Einstiegsmöglichkeit finden. Doch ob „jetzt“ der richtige Zeitpunkt ist, lässt sich nie pauschal sagen. Kryptowährungen können für manche Anleger eine Ergänzung in einem breit aufgestellten Portfolio sein. Sie bieten Zugang zu einer neuen, digitalen Anlageklasse mit eigenen Marktmechanismen. Wichtig ist, dass man sich der Volatilität bewusst ist und nur Kapital investiert, dessen Schwankungen man auch aushalten kann. Insgesamt muss jeder Anleger natürlich selber entscheiden, ob eine bestimmte Asset-Klasse mit der persönlichen Risikobereitschaft in Einklang zu bringen ist“ erklärt Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO Bitpanda.

Wo die Reise hingeht ist schwer zu prognostizieren. Enzersdorfer-Konrad: „Krypto-Märkte reagieren sensibel auf makroökonomische Daten, Zinsentscheidungen und regulatorische Entwicklungen. Außerdem wichtig: die Stimmung am Aktienmarkt, insbesondere bei Tech-Aktien. Die Wertentwicklung findet mittlerweile oft parallel statt. Langfristig hängt die Entwicklung vor allem davon ab, wie stark sich die Technologie weiter in bestehende Finanzstrukturen integriert und wie klar die regulatorischen Rahmenbedingungen bleiben.“