Der Kryptomarkt hat turbulente Wochen hinter sich. Dabei war der Januar 2025 ein bedeutender Monat für digitale Währungen: Kurz vor der Inauguration von Donald Trump erreichte der Bitcoin mit 109.000 Dollar einen historischen Höchststand. Der Kryptofrühling begann damit mitten im Winter. Maßgeblich verantwortlich war Trumps Krypto-freundliche Politik, die gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit Maßnahmen zur Förderung digitaler Währungen einherging. Die von der Vorgängerregierung eingeführte „Operation Chokepoint 2.0“, die Krypto-Firmen den Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen erschwerte, wurde aufgehoben.

Gleichzeitig schuf Trump mit der Executive Order „Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology“ regulatorische Rahmenbedingungen, die Investoren und Unternehmen im Kryptobereich mehr Sicherheit bieten sollen. Doch dieser Kryptofrühling endete schneller als erwartet: Bereits im Februar korrigierte der Bitcoin um fast 30 Prozent auf rund 84.000 Dollar und verzeichnete damit den schlechtesten Monat seit mehr als einem Jahrzehnt. Auch Ethereum und andere Altcoins wurden in den Abwärtstrend hineingezogen. Soll man die Korrektur jetzt für einen Einstieg nutzen?