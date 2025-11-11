Bargeldlos zahlen beim Schönbrunner Weihnachtsmarkt

Der Schönbrunner Weihnachtsmarkt setzt 2025 auf eine vollständig digitale Zahlungslösung. Vom Lebkuchenherz bis zum Punsch ist alles bequem mit Karte oder Smartphone bezahlbar – sogar das Pfandsystem funktioniert digital. Ob Tourist:in oder Wiener:in – der Besuch wird damit zu einem rundum entspannten Genusserlebnis in festlicher Atmosphäre.

Pfand wird auf die Karte rückgebucht card complete, einer der führenden Zahlungsanbieter Österreichs, macht es möglich: Mit modernen Terminallösungen können Besucher:innen bequem und sicher mit Karte oder Smartphone bzw. Wearables bezahlen. Selbst das Pfand für die begehrten Punsch-Häferln wird mit Kartenzahlung ermöglicht – ganz ohne Münzen oder Bargeldwechsel. Nach Gebrauch wird der Pfandbetrag einfach als Gutschrift auf die Karte rückgebucht.

© cardcomplete Bequem bargeldlos zahlen

„Gerade in der Vorweihnachtszeit wünschen sich viele Menschen ein entspanntes, sicheres und unkompliziertes Weihnachtsmarkterlebnis – oft mit Freunden oder der Familie. Eine durchgehende bargeldlose Zahlungsmöglichkeit ist dafür ein entscheidender Faktor – keine Kleingeldsuche oder Stress beim Bankomatsuchen – einfach zahlen und die festliche Stimmung vor Schönbrunn genießen. Das kommt auch Tourist:innen zu Gute, die Kartenzahlungen gewohnt sind und bevorzugen“, sagt Mario Mikikits, Bereichsleiter Vertrieb von card complete. „Dass nun auch das Pfand digital abgewickelt werden kann, ist ein echter Meilenstein und zeigt, wie moderne Technologie Tradition bereichern kann.“

© michaela deimel Mario Mikikits, Bereichsleiter Vertrieb von card complete