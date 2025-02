Eltern möchten ihr Kind beschützen und behüten. Doch schon mit den ersten Gehversuchen steigt das Verletzungsrisiko. Verletzungen und Unfälle gehören dann ebenso zum Alltag der Eltern wie Erkrankungen ihres Sprösslings. Um in Falle des Falles, gerade in Zeiten des Ärztemangels und langer Wartezeiten auf Facharzttermine, bestmöglich versorgt zu sein, empfiehlt es sich, den Nachwuchs mit Kindervorsorge-Versicherungen abzusichern.

„Es ist ratsam, so früh wie möglich eine private Kranken- und Unfallversicherung abzuschließen. Bereits im Kindesalter können solche Versicherungen sinnvoll sein, um umfassenden Schutz zu gewährleisten. Je früher man eine private Krankenversicherung abschließt, desto günstiger sind in der Regel die Prämien, und man profitiert von einem lebenslangen Schutz. Bei der Allianz ist es möglich, ein neugeborenes Kind für ein Jahr prämienfrei in den Gesundheitsversicherungs-Vertrag der Eltern einzuschließen, in der Unfallversicherung gilt das Neugeborene sogar automatisch mitversichert“, erklärt Denise Cullu, Expertin für Gesundheits- und Unfallversicherungen bei der Allianz Versicherung.

Die Allianz hat ein breites Angebot an „Paketen“ sowohl in der Unfall- als auch in der Gesundheitsversicherung. „Von der Basis-Absicherung mit einer günstigen Einstiegsprämie bis hin zum bestmöglichen Schutz – der Versicherungsschutz kann je nach Bedarf für das Kind entsprechend frei gewählt werden“, sagt Denise Cullu.

Auch ein Versicherungsschutz für die ganze Familie ist möglich. „Als Allianz bieten wir bei manchen Produkten spezielle Lösungen für Familien an, z. B. in Form eines Familienrabatts. Es ist also durchaus möglich, dass ein Familienvertrag einen finanziellen Vorteil mit sich bringen kann. Auf den Versicherungsschutz selbst hat dies keine Auswirkungen – hier bieten wir Lösungen je nach den individuellen Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden an.“